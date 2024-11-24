Для Сургута размещать главный городской театр в здании бывшего ДК – позор

Ремонтировать бывший ДК «Магистраль» надо, но продолжать его использовать, как окружной драматический театр не есть хорошо.

Смотрите. Коммунисты-железнодорожники смогли в свое время построить для своего микрорайона железнодорожников приличный Дом культуры. Велкам, мол, жители, идите в очаг культуры, на концерты, в библиотеку, в различные кружки. Да и сами железнодорожники могли бы провести там торжественное собрание коллектива Сургутского отделения или его подразделений, посвященные каким-то своим «железнодорожным датам» и каким-то своим маленьким радостям. В ДК «Магистраль» некогда давала концерт сама Алла Пугачева, выступал и ее давний друг Борис Моисеев. То есть ДК «Магистраль» был востребованным очагом культуры Западного района города.

Сейчас вокруг микрорайона ЖД и поселка Юность последовательно выросли микрорайоны ПИКС, 41, 40, 38, 39, 42, «Новые Ключи» и другие жилые массивы. Но там новый ДК не построили (девелоперы не считают нужным нести культуру в свои гетто), там даже школ и детсадов не хватает. Там они тупо понастроили высотные «муравейники» и все. В таких условиях дефицита материальной базы надо возвращать ДК «Магистраль» статус районного очага культуры.

Вместо этого, с упорством достойного лучшего, применения из этого ДК власти продолжают изображать городской драматический театр окружного подчинения. И даже на два года замутили ремонт под этот псевдодрамтеатр, затратив 232 млн рублей. Неправильная в корне позиция. Здание, некогда брошенное РЖД, город взял под свою опеку, и оно функционировало некоторое время как городской драмтеатр. Это было правильно. Сегодня ситуация изменилась. Пора возвращать очаг культуры для населения Западного района и для их детей.

Жаль, что новый заместитель губернатора Югры по культуре Елена Майер не разобралась в обстановке и не вмешалась в культурную жизнь Западного района Сургута. Ведь она, человек со свежим, креативным и незамыленным взглядом, должна была оценить состояние материальной базы культуры Сургута как плачевное и проявить свои реформаторские способности. Ведь при ней же в Тюмени смогли же построить новый Областной драматический театр, хотя и старое здание Драмтеатра на улице Герцена в центре города, казалось бы, могло бы еще послужить несколько десятков лет. Для Сургута иметь приспособленное здание бывшего ведомственного ДК под окружной драматический театр в городе с 500 тысячным населением при бюджете округа в 430 млр рублей – не только не престижно, но и позорно.