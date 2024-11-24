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​Забирать вклады россиян для власти – не только бесполезно, но и вредно

Разбираем три ложных аргумента, которыми оперируют «пророки» заморозки вкладов

​Забирать вклады россиян для власти – не только бесполезно, но и вредно
Фото freepik.com

Несмотря на то что и экспертное сообщество, и ЦБ опровергли страхи о заморозке вкладов, люди продолжают переживать за свои деньги. Я понимаю эмоции наших граждан: не раз теряли из-за действий государства. Но в вопросе сбережений все же не стоит поддаваться эмоциям. Разберем подробнее аргументы, которые приводят в пользу заморозки. Все они неверны.

Ложный аргумент 1. Депозитов много и по ним платят высокий процент. А дальше якобы у банков не хватит денег для выплат процентов по ним

Действительно, на 1 октября депозитов населения без расчетных счетов было 35,3 трлн руб. Всего средств физлиц в банках – 52,0 трлн руб. Но кредитов еще больше: 125,1 трлн руб., растут они по 20% в год. И, разумеется, процент по кредитам выше, чем по депозитам.

Всего в банковском секторе 171 трлн руб. пассивов, включая депозиты, против 187 трлн активов, и активы приносят банкам доходы. В результате банки и проценты по депозитам спокойно платят, и еще хорошо зарабатывают: в этом году прибыль сектора может составить от 3,3 трлн до 3,8 трлн руб.

Да, есть риск того, что по какому-то количеству кредитов будут дефолты. Ну, хорошо. С другой стороны, прибыль банков будет меньше. Означает ли это, что банки совсем останутся без прибыли, поскольку все доходы идут на списание средств по дефолтам? Думаю, что пока до этого не дойдет. Хотя какое-то количество списаний в 2025-м явно предстоит сделать. Но драматично ли это? Пока выглядит не очень. И не забываем, что большинство кредитов так или иначе обеспечены.

Ложный аргумент 2. ЦБ снизит ключевую ставку, что якобы спровоцирует мощный отток средств со вкладов и сильно разгонит инфляцию

Во-первых, вклады лежат на разных сроках. Едва ли люди захотят снимать их досрочно с потерей процентов, которые сейчас весьма большие.

Во-вторых, если ЦБ снижает ставку, то он как раз и добивается увеличения спроса в экономике. ЦБ буквально рассчитывает на то, что на депозиты понесут меньше денег, а больше потратят. Скорость снижения ставки, а значит, и снижения привлекательности вкладов, полностью в руках ЦБ.

В-третьих, ЦБ собирается снижать ключевую ставку постепенно. В прогнозе ЦБ ставка вернется к нейтральному уровню 8% только в 2027 г. В следующем году средняя ставка прогнозируется на уровне 17–20%.

В-четвертых, денег на депозитах не так уж и много в процентах от всех финансовых активов населения. В ковид привлекательность депозитов упала из-за низких ставок. Сейчас часть роста депозитов – это восстановление до исторической нормы. Тем более альтернатив в инвестициях для граждан стало меньше: наличная валюта менее доступная, иностранные активы тоже. Существенная часть денег на депозитах просто останется там даже при сильном снижении ставок.

В-пятых, номинальный рост депозитов отчасти объясняется высокой инфляцией на уровне 8,6% в год. Обесценивается рубль, растут все номинальные величины, в том числе объем депозитов и кредитов.

И, в-шестых, думать, что весь народ быстро ломанется с депозитов, значит, не знать психологию наших людей. Банки моментально будут предлагать длинные депозиты на два-три года с хорошими процентами. И народ останется еще очень долго, будет держаться за вклады зубами.

Ложный аргумент 3. Заморозка вкладов нужна, чтобы спасти бюджет

Во-первых, острой потребности в дополнительных деньгах у федерального бюджета нет. Запланировано снижение дефицита бюджета с 3,3 трлн руб. (1,7% от ВВП) в 2024 г. до 1,2 трлн руб. (0,5% от ВВП) в 2025 г. То есть доходы будут расти быстрее, чем расходы. Если у бюджета проблемы, зачем тогда планировать снижение дефицита. Дело в том, что проблем нет благодаря повышению налогов с 2025 года.

Во-вторых, у государства по итогам 2024 г. в ФНБ останется 5,3 трлн руб. в ликвидной форме. Заметьте, сильно больше, чем планируемый дефицит. Если у нас бюджетная катастрофа, то почему остались существенные суммы в резервах.

В-третьих, Минфин до сих пор не отказался от бюджетного правила, хотя несколько раз отклонялся от него. То есть бюджет продолжает откладывать «лишние» нефтегазовые доходы в резервы: 1,6 трлн в этом году и 1,8 трлн в следующем. Конечно, в случае бюджетных проблем логично сначала перестать откладывать деньги в резервы, чего не происходит.

В-четвертых, не ясно, как замороженные деньги в коммерческих банках помогут бюджету. Потребуется какой-то вариант конвертации депозитов в госдолг и отбор их в пользу бюджета, что незаконно. Что в таком случае будет с банками, которые потеряют свои пассивы? Фактически произойдет рукотворный финансовый кризис. При этом финансовые власти не менялись в стране: ни в Минфине, ни в ЦБ. За ними не было замечено глупых решений раньше, нет смысла ждать их и сегодня.

Итог. Сейчас нет ни одной разумной причины для государства «морозить» депозиты.

Вне текущего контекста: единственная причина, когда заморозка вкладов имеет хоть какой-то смысл, – это побег вкладчиков. Ситуация, когда все боятся краха банков и одномоментно идут забирать деньги. Такое возможно в ситуациях острых кризисов или масштабных негативных событий.

Подобное было весной 2022 г. И кризис тогда был, и страх у населения тоже, люди массово обналичивали свои счета. ЦБ в ответ предоставил ликвидность банкам (рубли в ЦБ не закончатся) и резко поднял ключевую ставку. Желание заработать победило страх, и люди оставили деньги на депозитах. Банки остались платежеспособными.

Возвращаясь в день сегодняшний. На мой взгляд, заморозка вкладов – это страшилка, которая позволяет отдельным экспертам зарабатывать деньги в информационном поле. Бизнес есть такой – страхи населению продавать.

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