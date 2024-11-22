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​Черный лебедь для рубля

Вполне возможно, мы увидим курс по 105 рублей за доллар, а то и выше

​Черный лебедь для рубля
Фото из социальных сетей автора

Вчера была введена новая порция санкций. Их эффект может оказаться куда более болезненным, чем тот, который наблюдался после ограничений, объявленных летом. Тогда они больше коснулись расчетов за импорт, в результате, рубль укрепился на несколько месяцев.

Сейчас санкции в большей степени затрагивают расчеты за экспорт, в первую очередь, под них попал системообразующий Газпромбанк. Думаю, что в конечном итоге будут выстроены новые цепочки трансграничных платежей. Но пока процесс не завершится, экспортные доходы могут временно сократиться, поэтому рубль будет дешеветь в ближайшие месяцы. Вполне допускаю, что увидим курс доллара по 105 руб. и выше.

Скажу честно, таких уровней у курса рубля мы не ожидали. Новые санкции по российскому экспорту — это черный лебедь, которой сложно предсказать. И в базовых моделях никто естественно это не учитывает.

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Сегодня в 17:44, просмотров: 90, комментариев: 0
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