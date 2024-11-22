Вполне возможно, мы увидим курс по 105 рублей за доллар, а то и выше

Вчера была введена новая порция санкций. Их эффект может оказаться куда более болезненным, чем тот, который наблюдался после ограничений, объявленных летом. Тогда они больше коснулись расчетов за импорт, в результате, рубль укрепился на несколько месяцев.

Сейчас санкции в большей степени затрагивают расчеты за экспорт, в первую очередь, под них попал системообразующий Газпромбанк. Думаю, что в конечном итоге будут выстроены новые цепочки трансграничных платежей. Но пока процесс не завершится, экспортные доходы могут временно сократиться, поэтому рубль будет дешеветь в ближайшие месяцы. Вполне допускаю, что увидим курс доллара по 105 руб. и выше.

Скажу честно, таких уровней у курса рубля мы не ожидали. Новые санкции по российскому экспорту — это черный лебедь, которой сложно предсказать. И в базовых моделях никто естественно это не учитывает.

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