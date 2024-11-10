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​+1 удавка для отечественной экономики

Неожиданный аспект высокой ключевой ставки – проигрыш в конкуренции «друзьям»

​+1 удавка для отечественной экономики
Фото со страницы спикера в социальных сетях

Есть один еще аспект высокой ключевой ставки, который выглядит очень серьезным. О котором мы ранее не говорили.

Мы – не одни на этом свете. Есть и международная конкуренция, благодаря которой, кстати, Трамп и хочет вводить всевозможные тарифы на импорт. Мы заявляем о необходимости максимального импортозамещения. Причина понятна, все логично, будем увеличивать внутреннее производство и замещать в меру своих возможностей ушедших от нас недружественных товарищей.

А как насчет дружественных? Которые с энтузиазмом захватят пустующие ниши?

Но есть нюанс: у них стоимость денег — порядка 5-6%, а то и дешевле. Бизнесу при этом безразлично, дружественный конкурент или недружественный. Дружественный будет захватывать поляну с улыбкой и клятвами о вечной любви. Недружественный… без оных па-де-де.

Если у конкурента деньги более долгосрочные и в 5-7 раз дешевле, исход конкуренции предрешен. К слову, об этом говорил бизнес на полях Русского экономического форума в Челябинске.

Что будем делать? Вводить, как Трамп, 50-60% таможенные барьеры? Что в таком случае будет с инфляцией?…

Господин Заботкин заявляет, что темпы роста кредитования замедлились. Неудивительно. Кто вообще может себе позволить кредиты при такой ставке?… В частных беседах друзья из больших банков подтверждают это, говоря о том, что темпы роста кредитования сокращаются. Может, в сложившейся ситуации уже закончим мучить экономику? Может, остановимся с повышением ставки прямо сейчас? Может, начнем с января-февраля 2025 эту ставку снижать? Пусть не быстрыми темпами, но снижать?…

Давайте откровенно. Наша экономика сможет по-настоящему почувствовать на себе последствия таких зверских ставок где-то весной-летом 2025 года. Вот тогда мы прочувствуем на собственной шкуре, что такое рецессия. И это БУДЕТ. Это неизбежно. Может, начнем проводить контрциклическую политику ЗАРАНЕЕ? А не тогда, когда петух клюнет? Летом 2025 года поздно будет пить Боржоми.

Наши рынки к тому времени спокойно захватят конкуренты, пусть даже и дружественные, но с дешевыми деньгами. А мы… будем наслаждаться низкой инфляцией и пособием по безработице. Так лучше? Так нравится?

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Сегодня в 15:17, просмотров: 99, комментариев: 0
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