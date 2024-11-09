Изучаю проблемную ситуацию, в которой оказались сургутяне из кооператива «Прибрежный 3-Приозерье»

Именно такой заголовок напрашивается к посту о встрече с дачниками кооператива «Прибрежный 3-Приозерье». Накануне встретился с активом кооператива для того, чтобы погрузиться в проблематику вопроса. Жители ранее записали видеообращение к президенту России с просьбой отменить решение окружного суда, которое их обязывает прекратить деятельность товарищества.

История очень длинная как по времени, так и по содержанию. Скажу главное из того, что услышал на встрече с собственника участков. История началась более 10 лет назад после того, как члены кооператива заподозрили председателя в том, что он осваивает средства членских взносов не по целевому назначению. Затем выяснилось, что у товарищества возникла большая задолженность перед энергоснабжающей организацией. Позднее наступила процедура банкротства.

После этого часть дачников объединились и создали новый кооператив, избрали нового председателя и начали вести хозяйственную деятельность. Вроде бы все хорошо. Но в это же время старый председатель регистрирует параллельно еще одно товарищество. Говорю именно «регистрирует», а не «создает», так как никто не знает, кто является его членами и органами управления. Это закрытая информация, которую он не разглашает. Собственно, никто не знает в это время, что параллельно существует еще одно товарищество.

Так было несколько лет, пока, в один прекрасный момент, собственники не столкнулись с ситуацией отключения в зимний период электричества в овощехранилище (расположено на территории и условно является общим имущество дачников). После обращения в энергоснабжающую организацию они выяснили, что старый председатель зарегистрировал права на овощехранилище и заключил договор энергоснабжения, то есть имеет право, когда хочет включать и выключать электричество. Именно этим и начал заниматься данный гражданин, спекулируя своим правом и агитируя дачников платить ему за ячейки в овощехранилище.

Позднее дачники узнали, что старый председатель стал отсыпать дополнительные земельные участки и продавать их. Причем отсыпать болото всяким мусором, в том числе автомобильными покрышками. Обращение дачников в администрацию по этому поводу результата не принесло.

Самое главное началось после того, как предыдущий председатель подал иск в суд на признание товарищества, которое реально осуществляет хозяйственную деятельность, нелегитимным. Суд удовлетворил иск и обязал их прекратить деятельность.

Почему так, и что лежало в основе решения суда, мне неизвестно. Для того чтобы разобраться в ситуации и подумать, чем можно помочь дачникам, на 14 ноября запланирована рабочая группа в администрации города с участием департамента архитектуры, правового управления и т.д.

Вопрос взял на личный контроль.

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