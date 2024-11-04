Поздравление губернатора Югры Руслана Кухарука с Днем народного единства

Дорогие Друзья, поздравляю вас с Днем народного единства!

Важнейший для нашей страны праздник неразрывно связан с подвигом народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, отстоявших родную землю от захватчиков. День народного единства − напоминание о том, насколько важно сплочение всех граждан страны, чтобы ответить на внешние угрозы и преодолеть трудности.

Жители Югры − часть огромной семьи под названием Россия. Вместе мы добиваемся успехов, развиваем наши города и районы, поддерживаем участников специальной военной операции и их семьи, помогаем жителям Донбасса и Курской области. Правило, которое разделяют все жители: Югра своих не бросает!

Желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия, согласия и процветания! Мирного неба всем нам.

С Днем народного единства!