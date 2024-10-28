За последние 20 лет российская система общественного транспорта просела на 60 процентов

Решил тут глянуть сопоставление России и РСФСР. Оказывается, пассажирооборот автобусов (человек на км пути) у нас на уровне 1972 года, а количество перевезенных пассажиров рухнуло за 20 лет на 61% и находится на уровне 1963 года. Феерических масштабов нисходящий тренд продолжается и в проекте нового Нацпроекта по транспорту не увидел ничего, что могло бы его хоть как-то повернуть в сторону, обеспечивающую устойчивое развитие городов.

Российские города создавались под перемещение на общественном транспорте, потому что иначе комфортное время перемещения в городе не обеспечить. Градостроительными нормами регулировалось время перемещения пассажиров и скорость сообщения общественного транспорта. Все эти метрики были ликвидированы из норм и введены нормы, обеспечивающие комфорт перемещения на автомобиле.

Пешеходной инфраструктуре, как фундаментальному элементу инфраструктуры общественного транспорта, внимание не уделяется вообще. Поэтому в ближайшие 5 лет качественных изменений не получить. А потуги градостроительных вредителей, которые вводят по сути 600-800 метровую доступность для остановок и 200 метров до авто парковок, окончательно уничтожат общественный транспорт в стране.

Не вайфаем в автобусах едины.

С праздником, друзья. С днем автомобилиста!

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