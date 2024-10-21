Нехватка кадров будет закрываться через сокращение спроса на труд

В первой половине 2024 г. реальные зарплаты (с поправкой на рост цен) увеличились на 9,4% год к году. По итогам года ожидается рост на 8,3%. Однако рабочих рук по-прежнему не хватает. Опросы предприятий за третий квартал показывают, что нехватка работников достигла рекордного уровня — как квалифицированных специалистов, так и разнорабочих. Особенно в промышленности, торговле, IT и общепите.

В начале года президент Путин говорил о нехватке 2,5 млн рабочих, к 2035 году этот дефицит может вырасти до 4,5 млн. Основные причины:

– рост спроса на рабочую силу из-за кредитов и госрасходов;

– отток людей на фронт и в оборонку;

– ограниченный доступ к новым технологиям, что снижает производительность;

– ужесточение миграционной политики – недавняя операция «Нелегал-2024» привела к выдворению более 2 000 мигрантов;

– демография тоже влияет, но это постепенный процесс.

Что дальше

В начале следующего года начнет сильно замедляться деловая активность в целом. И предприятия начнут нанимать еще меньше людей, т. к. уже для действующего производства нужно будет меньше сотрудников. То есть предложение рабочей силы будет сокращаться, предприятия начнут уменьшать спрос на труд из-за высоких ставок и сокращения инвестиций. Результат: дефицит кадров будет закрываться через сокращение спроса на труд.

Все это, конечно, глобальные тренды по стране. На уровне отдельных предприятий все может быть по-разному. После сокращения спроса на труд его дефицит ослабнет, а рост зарплат замедлится.

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