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​Руслан Кухарук продемонстрировал свой принцип: меньше «политики», больше работы и эффективности

О чем говорят первые перемены в правительстве Югры от нового губернатора

​Руслан Кухарук продемонстрировал свой принцип: меньше «политики», больше работы и эффективности
Фото из социальных сетей автора

Обновление правительства Югры, представленного сегодня губернатором Русланом Кухаруком, безусловно, радикальное. Шесть новых заместителей губернатора – изменения, претендующее на статус тектонического сдвига в политике ХМАО. Но, с другой стороны, это компромиссное правительство – все-таки семь заместителей губернатора сохранили посты в руководстве округа.

О чем это говорит? Во-первых, о способности Руслана Кухарука к разумному компромиссу, когда кадровые перестановки производятся не ради кадровых перестановок самих по себе, а продиктованы эффективностью того или иного руководителя. Поэтому те, кто способен показать результат, остались в правительстве. По крайней мере, на какое-то время, поскольку точечные изменения в течение года, скорее всего, очень вероятны. И о том, что это непростой для губернатора компромисс говорит тот факт, что количество заместителей осталось на прежнем уровне – по-прежнему самом многочисленном в УрФО – 13 замгубернаторов. А с учетом вакантной должности первого зама по внутренней политике – и все 14.

Во-вторых, если обратить внимание на структурные изменения в правительстве, то становится понятно, что прежняя его архитектура признана новым губенатором неэффективной. Не было зама по ЖКХ (как везде в России), кадры и аппарат подчинялись разным замам (опять отличие от общероссийской практики), зам по финансам не подчинялся лично губернатору (тоже редкость), у строительства был не только куратор, но и отдельный контролер и так далее. Это малоэффективное, громоздкое и политизированное (неизбежно приводящее к конкуренции и интригам между замами) наследие было приведено в актуальную форму. Что лишний раз свидетельствует о подходе Руслана Кухарука – меньше политики и игр в сдержки и противовесы внутри команды, больше работы и эффективности.

Единственной проблемой на данный момент является отсутствие внутриполитического заместителя. И это серьезная проблема, так как к выборам в окружную думу и Госдуму 2026 года готовиться нужно уже сейчас.

Заключая, можно сказать, что новый губернатор пока не изменил себе, представляя новую структуру правительства – главное это результат и эффективность. Если его показывает действующий руководитель, то он продолжает работу, если нет – приходит новый.

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Сегодня в 13:55, просмотров: 129, комментариев: 0
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