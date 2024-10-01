Развиваем насмотренность — как выглядит свежепостроенный аэропорт в турецкой глубинке

Посмотрите, какой интересный аэропорт построили в довольно далекой северо-восточной турецкой провинции – Ризе-Артвин. В двух районах (собственно, Ризе и Артвин) живут суммарно под 400 тысяч человек, но это и не единственный аэропорт на территории. В открытии этой воздушной гавани в 2022 году приняли участие целых два главы государства – президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.

Площадь здания – 4,5 тысячи квадратных метров, планы по пассажиропотоку – около 2 млн человек в год (то есть как в Сургуте), хотя сейчас там довольно пустынно. Летают оттуда в основном в Стамбул и Анкару, хотя позиционируется аэропорт как международный.

Выглядит здание симпатично, что снаружи, что внутри. Так как Ризе – главная чайная «житница» страны, там учредили даже небольшой тематический музей в соответствующем антураже.

Но, еще раз – речь о далекой и малозначимой для экономики Турции провинции. Тем не менее.

Никакой морали или вывода не будет – кроме того, что в Сургуте хороший аэропорт, но ему давно пора уже стать еще значительно лучше. А так – просто развиваем насмотренность.