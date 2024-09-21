В Сургуте можно строить интересное жилье вместо муравейников

Мое любимое. На Камчатке строят такие 12-квартирные дома. Именно этим путем надо было идти в районе нефтяников (улицы Артема, М. Поливановой и др.), в районе геологов – и далее по списку. Прекрасное современное небыдло-жилье.

12-квартирный дом в селе Пахачи (север Камчатского края). Сдан в 2022 году.

Но… Земля ушла на растерзание под муравейники.

Кстати, еще одна территория – центральный район между улицами Ленина, 30 лет Победы, Рабочей и Сибирской – мог бы после сноса двухэтажных сгнивших деревяшек быть изуродованным циклопами в 20-30 этажей. Однако властям хватило ума ограничится 3-5 этажами, что сделало новый жилой квартал если не идеальным (архитектуры там особой нет, как и общественного пространства), то всяко одним из лучших в Сургуте.