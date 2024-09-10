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«Говорят, тут придомовая территория, и ничего сделать нельзя. Поэтому мы эти ямы решили камнями заложить сами»

Как сургутяне берут инициативу по ремонту проездов в свои руки

«Говорят, тут придомовая территория, и ничего сделать нельзя. Поэтому мы эти ямы решили камнями заложить сами»
Фото из социальных сетей автора

Вечером проезжал по ул. 30 лет Победы. Смотрю, на знаменитом своими колдобинами проезде возле дома №64 стоит машина с прицепом, и мужчины камнями колдобины закладывают.

Остановился, спрашиваю:

— Вы от управляющей компании?

— Нет, — говорят. — Просто надоело колеса гнуть, вот и решили заложить, как можем.

— А депутату вашему писали?
— И депутату писали, и мэр тут со своей командой ходил... но, говорят, сделать ничего нельзя, потому что придомовая территория. Ну, мы плюнули — и решили сами заделать.

***

Думаю, такие люди достойны искреннего восхищения. Спасибо им!

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Сегодня в 22:09, просмотров: 66, комментариев: 0
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