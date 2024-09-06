Как главный профессиональный праздник Сургута изжил себя вслед за остальными

То, что праздник День работников нефтяной и газовой промышленности в Югре угасает, имеет свои объективные причины. Как говорится в повести про Тараса Бульбу: «Я тебя породил, я тебя и убью». А породил этот праздник, по большому счету, Сургут. Да, именно нефтяной Сургут 1965 года. Почему? Председатель Госплана СССР Николай Иванович Байбаков, бывший министр нефтяной промышленности СССР и сталинский нарком, впервые выступил с инициативой учреждения Дня нефтяника в январе 1965 года, на лекции в Политехническом музее в Москве перед студентами.

Лекция была посвящена открытию нефти в Западной Сибири и 100-летию нефтяной промышленности СССР. Байбаков объяснил, что этот профессиональный праздник необходим в виду огромного масштаба работ по освоению открытых нефтяных месторождений Западной Сибири, сравнимого с освоением целины. Его поддержали профессиональное сообщество нефтяников и геологов, и 28 августа 1965 года Председатель Президиума Верховного Совета СССР Анастас Иванович Микоян подписал указ об учреждении празднования Всесоюзного дня работников нефтяной и газовой промышленности в первое воскресенье сентября.

Нефтяники Западной Сибири в лице НПУ «Сургутнефть» впервые отпраздновали свой профессиональный праздник именно здесь, в Сургуте, потому что на тысячи километров в радиусе от Сургута нефтяников в Западной Сибири не было. Конечно, этот праздник отмечали во всех союзных республиках, но нефтяной Сургут родил этот праздник и многие десятилетия считал его своим кровным, отмечая его широко, масштабно, с размахом. Весь Сургут того времени знал, что в первое воскресенье сентября нефтяники «гуляют». И не только нефтяники, но и весь город чувствовал праздничную атмосферу, которая заполняла площадь перед ДК «Нефтяник», Аллею трудовой славы, Парк нефтяников и футбольный стадион. Это был эталон для остальных профессиональных праздников в Сургуте, таких как День строителя, День железнодорожника, День энергетика. Даже Сургутский рыбокомбинат (ныне закрытый) проводил в июле свой День рыбака. До нефтяной эры праздники организовывались Сургутским пищекомбинатом в День пищевика. Словом, поводы для массовых празднований у народа Сургута были, и профкомы не сидели без дела, поскольку нужно было организовать и концерт, и «поляну накрыть» за профсоюзный счет. Идеология была тогда коллективистская, и менталитет народа был общинный.

Конечно, добрейший Леонид Ильич дал тогда партийную установку — дать народу расслабиться после трудных десятилетий сталинской аскетичности и дисциплины, хрущевского волюнтаризма и, грубо говоря, пожить хоть бедно, но весело. Так возникла «застольная эпоха».

К чему это привело, не нужно повторяться. Но с приходом либералов вместе с водой выплеснули и ребенка. Все профессиональные праздники похерили. К примеру, День радио, праздник всех отраслей связи, как и День нефтяника, «сдулся». Тот же День милиции, который все любили не за «ментов», а за отличный сборный концерт на ЦТ, «сдулся», ибо концерт, посвященный Дню полиции, откровенно говоря, г...но. День рыбака «сдулся» и давно не отмечается. Рыбы нет, рыбокомбината нет.

Что касается Дня нефтяника, то отмечается он как-то кулуарно и без прежнего размаха. Профсоюз нефтяников дарит работникам то зонтики, то термосы, то билеты на концерты заезжих мастеров искусств. Но формат тех советских профессиональных праздников, которые отмечались некогда широко, массово и с размахом на улицах города, исчез. Он изжил себя.

Требуется переформатирование. Но это тема отдельного разговора.