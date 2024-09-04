В Югре после выборов губернатора начнутся перемены в составе правительства

Насколько я понимаю, структура нового правительства Югры уже готова, и она, в том числе, подразумевает серьезное сокращение количества заместителей губернатора. Сейчас их 13, и это самое большое количество замгубернаторов в УрФО. Три, а может и четыре штатные единицы можно смело сокращать. Вряд ли появится должность вице-губернатора, как в Тюмени или Екатеринбурге, настолько доверенного человека у будущего губернатора нет. Но возможно появятся новые лица из числа глав муниципалитетов – поездки врио губернатора по территории округа не прошли даром.

Относительно внутриполитического блока. По имеющейся информации, Руслан Кухарук имеет возможность получать информацию из разных источников, в том числе, находящихся за пределами округа, чей опыт и эффективность гораздо выше собственных подчиненных. Но это не значит, что участь этого сектора предрешена. Впереди голосование по кандидатуре губернатора и выборы главы Нефтеюганска, которое и будет главным экзаменом.

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