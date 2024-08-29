В Сургуте прошли публичные слушания по новому Генплану – первые впечатления

Вчера состоялись публичные слушания посвященные обсуждению единого документа единому документу территориального планирования и градостроительного зонирования, он же Генплан города Сургута. Хочу поблагодарить всех неравнодушных горожан нашедших время прийти и выразить свое мнение. Убежден, руководство города должно к нему прислушаться!

Теперь коротко по итогам:

1. Слушания продлились всего 2,5 часа вместо 4 часов, что были весной, но обсуждение прошло в более конструктивном и прагматичном русле. Радует, что вопросы и предложения были конкретными, уровень участников растет! Ведущие слушаний также проявили себя с профессиональной стороны, стараясь дать пояснение на месте по каждому вопросу.

Печально, что разработчики из проектного НИИ ПГ так и не почтили нас своим присутствием, предпочтя выступление онлайн. Считаю, что впредь необходимо прописывать в контрактах очное участие в публичных слушаниях, это позволило бы совсем на другом уровне обсудить спорные вопросы.

2. Мое личное мнение, что для столь важного документа необходима целая серия обсуждений разбитая по тематическим блокам: зонирование, социальные объекты, транспорт, градостроительный регламент и так далее. Это позволит всесторонне обсудить важнейший документ стратегического развития города.

3. Приятно видеть положительную динамику в качестве представленного документа. Конечно, к нему все еще есть вопросы, как существенные, так и технические, но за все 8 лет, что я занимаюсь темой Генерального плана. Это лучший вариант.

4. Разработчики и Администрация города прислушались к большинству пожеланий и предложений после майских публичных слушаний. Сняты большинство наиболее острых вопросов:

– гаражи остаются гаражами;

– будущие школы получают свою привязку к земле;

– появились новые зоны под скверы и парки;

– сохранена набережная вдоль Оби за Югорским трактом;

– решен вопрос с кладбищем.

5. Вместе с тем жители поставили новые вопросы, требующие поиска ответа:

– создание привлекательного архитектурно-художественного вида города;

– расширение границ Сургута, в частности на другой берег Оби;

– сохранение зон ИЖС;

– целесообразность перевода промышленных зон под жилье;

– развитие транспортной инфраструктуры.

Что дальше?

Все поставленные вопросы поступят в специальную комиссию, которая должна будет принять их или дать мотивированный ответ об отказе. После этого заключение должно быть утверждено главой города Сургута и направлено в Думу города. Последнее слово останется за депутатами. Если все пройдет по плану, то Дума сможет принять Генплан в октябре.

Резюме: мне нравится, что новый состав администрации настроен прислушиваться к мнению сургутян, высказанных на публичных слушаниях. Сколько бы ни было претензий к разработчикам Генплана, а они есть, это лучшее, что было сделано за последние годы. В целом документ может стать той основой, на которой можно вести работу в будущем по совершенствованию Генплана и градрегламента. Посмотрим, как пройдет комиссия и в каком виде Генплан предстанет перед депутатами, надеюсь, после вчерашней публички он станет лучше. Это будет означать, что власть слышит горожан, а жители не безразличны к судьбе родного города!