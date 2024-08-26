Россияне в очередной раз готовятся неадекватно обогатить школы и бизнес покупкой букетов

Теперь это уже традиция – каждый год перед Днем знаний я пишу о том, что было бы разумнее не покупать 20-25-30 букетов цветов только в одном классе, а скинуться на пару хороших букетов, и остальные деньги отправить на благотворительность. Причем обязательно с деятельным участием детей, чтобы они сами выбрали, кому помочь. Каждый раз мне в ответ пишут, что я ущемляю радость учителей – как будто человеку прямо-таки прожить невозможно без 20 букетов (может, 15 – остальные пять «скинуться» каким-нибудь завучам-директорам).

А вот поступают свеженькие новости – вполне ожидаемо рост цен на цветы перед 1 сентября составляет десятки процентов. Средняя стоимость букета по стране, как пишет издание «Москва Live», почти дошла до 1800 рублей. В то время как сфера благотворительности за последние непростые годы потеряла многие миллиарды рублей, а ее клиентов, мягко скажем, меньше не становится.

Вот и думайте, кого вы хотите поддержать. На одной чаше весов явно неадекватные по своим масштабам потребности школы в букетах и хорошенькое такое обогащение цветочного бизнеса. На другой – либо элементарные потребности вашей семьи, либо нормально институционализированная помощь нуждающимся через благотворительные организации, что еще параллельно даст детям понимание, как и зачем нужно поддерживать ближних.