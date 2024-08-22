Едва ли успехи политических менеджеров из Тюмени можно связывать в фигурой мэра Москвы

Уважаемые СМИ вновь пишут о «клане Собянина» (о том, что управленцы из Тюмени получают высокие посты в органах власти, и как с этим связано влияние выходца из Югры и мэра Москвы Сергея Собянина – прим. ред.), а я вновь выступлю против такой постановки вопроса. То есть, само собой, общность связанных с мэром Москвы чиновников, силовиков и предпринимателей существует. Но локализуется все же в Москве, за пределы которой и не выходит. И уже очень давно. А все истории, про «длинные руки» московского мэра это исключительно от зашоренности мышления московских коллег политологов и журналистов, которые не ориентируются в местной специфике от слова совсем.

В качестве примера я приведу биографию недавно назначенного врио Югры Руслана Кухарука. В бытность Сергея Собянина губернатором Тюменской области он работал специалистом-юристом, завсектора, то есть на начальных должностях в администрации Тюменского района. Иными словами не имел доступа к главе области, по статусу (его не все директора департаментов регионального правительства имели, к слову). Дальше их пути не пересекались, ибо откуда.

Или вот, например, если говорить о людях, которые работали с Сергеем Собяниным даже в Москве, то всех ли из них можно считать близкими к мэрии после перехода на другую работу? В частности, можно и считать «человеком Собянина» бывшего московского вице-мэра, а теперь вице-премьера по стройке Марата Хуснуллина? Или он, скорее, представитель татарстанского лобби? Точно не первое.

Безусловно, Сергей Собянин – мастодонт российской политики, который сохраняет и будет сохранять серьезное влияние на нее. Более того, он один из несущих элементов системы российской власти и один из немногих оставшихся в орбите власти ее конструкторов. И в связи с его масштабом крайне маловероятно, что происходящее в регионах ему хоть как-то интересно. Расстановка сил в администрации президента, в правительстве, это да, в конце концов, именно там принимаются все принципиальные для страны решения. Даже Госдума и Совет Федерации, не говоря о регионах, уже на периферии интересов фигур такого масштаба, как Сергей Собянин.

Да и в чем логика, например, лоббировать назначение губернатора Курганской области, когда в одном не самом большом московском муниципальном округе Тропарево-Никулино живет более 120 тыс человек. Это пятая часть Курганской области по населению и, наверное, равноценна по экономике. А таких муниципальных округов в Москве 125, на всякий случай.

А вот гораздо более серьезным в УрФО я считаю влияние полпреда президента Владимира Якушева, который, я много раз говорил, давно стал самостоятельной фигурой федерального уровня. И назначение генсекретарем ЕР, лишний раз доказывает этот тезис.

Так что политологам и журналистам давно пора отредактировать свои методички 20-летней давности.

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