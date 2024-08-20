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​Доработанный проект сургутского Генплана готов. К нему есть вопросы, но он уже явно лучше предыдущей версии

Публичные слушания по обновленному Генплану Сургута пройдут 28 августа

​Доработанный проект сургутского Генплана готов. К нему есть вопросы, но он уже явно лучше предыдущей версии
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Вот и лето почти прошло, а значит, настало время вернуться к его Величеству Генеральному плану! Напомню, в июне проект внесения изменений в этот масштабный документ был отправлен на доработку, и теперь вновь должен пройти процедуру публичных слушаний.

Несколько важных замечаний: разработка Генплана велась из постулата, что к 2044 население города вырастет на треть и достигнет 570 тысяч человек, при этом границы города не расширятся, т.е. 170 тысяч человек нужно разместить на существующей территории. Кроме того необходимо выполнить ряд обязательных требований, например, процентовку по городским лесам, соблюдение защитных и санитарных зон и т.д. Также разработчики должны были учесть необходимость создания новой социальной и инженерной инфраструктуры и, конечно, увеличить количество жилья.

За лето разработчики и чиновники администрации провели работу надо ошибками и готовы представить свой труд на суд городской общественности. Радует, что большинство замечаний по итогам весенних слушаний были услышаны – генплан стал более сбалансированным и близким к пожеланиям жителей.

Подробней ознакомиться с новым документом можно здесь.

Коротко пройдусь по тем замечаниям, которые были у меня весной, и их статусу в проекте генплана:

1. Сохранить гаражи вдоль улицы Ивана Захарова и Инженерной, по крайней мере, до тех пор, пока им не будет найдена альтернатива.

– гаражи сохранены в полном объеме.

2. Внести в Генплан сквер на пересечении проспекта Пролетарского и улицы Ивана Захарова.

– сквер со спортивной площадкой появился.

3. Сохранить зону среднеэтажной застройки 3-5 этажей в районе поймы Оби за «Возрождением».

– сохраняется «среднеэтажка».

4. Сохранить набережную вдоль Оби за Югорским трактом, как зону рекреации, не допускать ее застройку жилыми домами.

– зона рекреация пока сохранена.

5. Сохранить ИЖС и набережную вокруг озера Копань.

– к сожалению, здесь пока предлагается ввести зону застройки высотными домами.

6. Не менять на коммерческое использование зону в 31А микрорайоне, выделенную под медицинские объекты, на участке, где находится «ЮграМолл».

– зона для размещения медучреждения сохранена.

7. Увеличить площадь по ИЖС.

– пока, к сожалению, без изменений.

8. В градостроительном регламенте ограничить этажность высотной застройки.

– частично учтено, теперь для 9-12 этажей домами можно застраивать не менее 65 % площади участка, от 13-26 этажей – не более 25 % площади участка;

9. Установить значок «дополнительное образование» для школы искусств 28-ом микрорайоне.

– должен появиться.

10. Общее пожелание от депутатов – земельные участки под школы выделить в отдельную зону, чтобы защитить их от возможной застройки жилыми домами.

– сделано.

Конечно, в Генплане есть еще ряд вопросов, которые требуют доработки и обсуждения. Кроме того, уверен, жители могут предложить свое видение по решению стратегических задач, стоящих перед городом. Но в целом динамика работы над Генпланом у меня вызывает оптимизм.

Призываю всех ознакомиться с представленным проектом и посетить публичные слушания, которые состоятся 28 августа в 18:00 в зале заседаний Думы города Сургута (ул. Восход д.4.), с собой нужно иметь паспорт.

До встречи на слушаниях!


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Сегодня в 16:52, просмотров: 89, комментариев: 0
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