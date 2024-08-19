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​Либо доверяй, либо проверяй

Пора снять бюрократическую нагрузку с семей, претендующих на пособия

​Либо доверяй, либо проверяй
Фото pixabay.com

Читаю новость от Госдумы РФ: родителям / опекунам / усыновителям двух и более детей будет полагаться новая выплата. Думаю: отлично, всегда хорошо, когда из чудовищно богатого федерального бюджета что-то перепадает людям, особенно, таким загруженным жизнью и проблемами, как родители любого количества несовершеннолетних детей.

Но далее начинается наша стандартная песня – условия. Итак, чтобы претендовать на эту выплату, нужно:

– иметь не более 1,5 среднедушевого прожиточного минимума, установленного в регионе регистрации;

– должен быть уплаченный НДФЛ и не должно быть долгов по алиментам;

– плюс каким-то образом будет учитываться движимое-недвижимое имущество;

– и в целом требования уточнит правительство РФ каким-то отдельным решением.

Не буду критиковать обязательство уплатить налоги и алименты – очевидно, что такие вещи мы по умолчанию ждем от каждого гражданина, хотя от многих не дожидаемся. Но вот все эти истории с «1,5 прожиточного минимума» и «с учетом движимого и недвижимого имущества» – это, как мне кажется, наша большая совместная беда. Объясню, почему.

Дело в том, что процесс соблюдения этого вороха условий для получения госпомощи – невероятный по своему масштабу пожиратель человекочасов. Сначала кто-то из родителей двух (или более, или менее – в зависимости от меры помощи) детей, как будто ему и без того проблем и трудностей мало, должен собрать целый ворох разнообразных документов, которые будут подтверждать его «критерии нуждаемости».

Что-то можно будет получить в электронном виде, что-то от него потребуют обязательно в оригинале. Но на это уйдет сколько-то его личного времени, которое он должен будет оторвать от работы (разумеется, с последующей компенсацией), отдыха или семьи. Параллельно на это уйдет сколько-то оплачиваемых рабочих часов тех государственных и муниципальных служащих, которые будут ему готовить разные справки / подтверждения. И затем, когда он все это подаст, какие-то чиновники будут проверять весь этот пакет документов, запрашивать какие-то данные у других структур, считать, сверять, и выносить решение – достоин ли этот человек меры госпомощи или нет. Потом еще, не исключено, он где-нибудь ошибется или неправильно истолкует закон, и к делу еще подключится прокуратура или суд (как в свежей истории многодетной мамы из Нефтеюганска), и в итоге над этим пособием будут хлопотать чуть ли не с десяток представителей разных ведомств.

(В качестве не оффтопа, но маленького замечания – просто напомню, что ограничение дохода как критерий нуждаемости это палка о двух концах. Нередки случаи, когда люди в своем желании попасть в те самые «1,5 прожиточного минимума» для получения пособия начинают уходить в серые доходы, следовательно – не платить с них налоги, либо, напротив, отказываться от хороших предложений по работе, потому что от этого потеряется господдержка. Над этим надо думать)

И главное – все для людей, и все при деле. И мало кто задается вопросом – зачем? В частности, зачем гонять этих несчастных и без того ударенных жизнью родителей за всеми этими справками, которым государство все равно не верит и перепроверяет с тщательностью, достойной лучшего применения? Если какой-то чиновник на зарплате все равно будет это перезапрашивать, пересчитывать и так далее – неужто нельзя хотя бы облегчить участь обычных граждан и снять с них бессмысленную бюрократическую нагрузку по сбору всех бумажек? Вот уж за что люди будут благодарны. Смогут провести больше времени с семьей или заработать «лишние» деньги, особенно, с учетом нынешней нехватки рабочих рук.

Я уж молчу про нашу действительно крутую и масштабную цифровизацию госуслуг, которой нет равных на планете Земля. Так надо ее скорее направлять на облегчение жизни тех людей, которым и так непросто, и приходится натурально стрессовать без каких-либо перерывов – родителей. И далее распространять на всех остальных.


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Сегодня в 14:38, просмотров: 111, комментариев: 0
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