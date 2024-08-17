Спасать транспортную реформу в Сургуте нужно усилиями и СПОПАТа, и города, и округа

Проблемы в городском общественном транспорте лежат в отношениях между СПОПАТ и городской администрацией. Так как муниципальная власть является единственным учредителем, то все проблемы с нехваткой автобусов должны лежать на ней. Занимался ли кто-то конкретно проблемами МУП «СПОПАТ» после ухода Вячеслава Новицкого (первый заместитель главы Сургута при А. Сидорове, после – замгубернатора при А. Филипенко – прим. ред.) в Ханты-Мансийск и начальника управления транспорта Юрия Колесниченко в Дорожно-транспортную дирекцию в 2002 году, а затем в «Югрател»?

Только они, как мне кажется, занимались предметно СПОПАТ, тем более, что жили они почти в одном здании, и специалист по транспорту Игорь Смычков мог десять раз на дню заглянуть и в контору, и на базу СПОПАТ. После переезда на Производственную, 16, «пинать» СПОПАТ стало некому. Как заявил Андрей Филатов, 20 лет это предприятие было «вещью в себе». Что там творилось – мало кого интересовало. Ну, давали дотации, чтобы предприятие совсем не сдохло. А тем временем в городе разгулялись частники – как на маршрутках, так и на автобусах, плюс частный извоз. В администрации почему-то считали, что частники это хорошо, это выход из любой проблемы, и рано или поздно частный перевозчик заберет услуги у СПОПАТ на весь объем перевозок в городе.

Панацея была такая, что частник всегда эффективнее муниципалов, и он, как и Запад, «нам поможет». Зная изнутри работу муниципального предприятия, могу сказать, что помощи от города можно не ждать. Выкручивайся сам, а если выйдешь за рамки закона, то «КРУ настучит тебе по голове» и передаст дело в прокуратуру. Ну да ладно.

Казалось бы, что реформа общественного транспорта «имени Андрея Филатова» должна была помочь СПОПАТ как в приобретении новых автобусов, так и в ликвидации убытков. Я думаю, что решив оптимизировать, вернее, сократить маршруты, чиновники решили не вкладывать деньги (которых и не было) в покупку новых автобусов, а попасть одним ходом «в дамки». Не прокатило. Потом началась эта клоунада с комиссией по корректировке маршрутов, чат-ботом, жалобами жителей «имени Комаровой» вместо реальной помощи из округа в адрес СПОПАТ. Заставили таки губернатор и мэр взять в лизинг 30 автобусов, да город якобы дал 145 млн рублей на покупку еще 10 автобусов, плюс 11 машин на ходу взяли в Нижневартовске по цене одного за 11 млн рублей. Ожили и стали катать пассажиров вместо «Центра».

Идем дальше. Почему округ не помог своему мэру Андрею Филатову в приобретении новых автобусов, когда реформа стала буксовать? Темное дело. Но в результате денег в округе не дали, выкручивайтесь, мол, сами. На каких условиях Нижневартовск получил 4,3 миллиарда рублей на покупку новых 200 автобусов? Коммерческая тайна.

Какой выход? Скажите произвести приватизацию СПОПАТ какому-нибудь предпринимателю? Тупо продать СПОПАТ с его базой и автобусами по остаточной стоимости? Разбить весь объем перевозок на тендер на 20 лотов по 350 миллионов на 7 лет без индексации, и пусть 20 коммерческих частных перевозчиков возят народ? Если следовать такой упрощенной схеме решения задачи, то проблема СПОПАТ бюджет точно тревожить не будет. Но шантаж «ЗапСибАвто» показал, что в один прекрасный утренний день город может встать из-за невыхода автобусов. Гарантий от саботажа и шантажа коммерческих перевозчиков нет по определению. Потому что в городе очень много нерентабельных маршрутов. Надо будет платить, платить и еще раз платить за километр пробега автобуса на условиях частного перевозчика. Не будешь платить забастовка и автобусы у крыльца на Энегельса, 8. Вот такая получается перспективочка.