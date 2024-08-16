Первые впечатления о пресс-конференции Александра Моора по случаю 80-летия области

Так совпало, что в один день с пресс-конференцией губернатора Александра Моора, посвященной 80-летию Тюменской области, я попал и в инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя». И оба этих события, в общем, произвели на меня впечатление. Пресс-конференция заслуживает отдельного разговора, поэтому об инфорпарке несколько позже.

Во-первых, очевиден контраст между Александром Моором образца 2018 года, то есть начала его первого губернаторского срока, и нынешним. Сам формат пресс-конференции и манера общения главы области стали более непринужденными и гораздо менее официальными. Еще каких-то несколько лет назад такие мероприятия сложно было представить вне стен областного правительства, когда все собирались за большим столом в малом зале заседаний, а сама пресс-конференция больше напоминала очередное совещание. Сейчас губернатор, можно даже сказать, неформально без особой дистанции общается с коллегами-журналистами.

Во-вторых, делает он это достаточно откровенно. Так, Александр Моор не ограничился одними только достижениями и успехами областного народного хозяйства, которых, к слову немало, но и ответил на непростые вопросы. О деле Вячеслава Вахрина, об энергетическом коллапсе в Перевалово и о срочниках в зоне СВО. Понятное дело, не всем ответы понравились, что нормально, но сам факт того, что журналистов даже и близко не ограничивали в обсуждаемых темах, о многом говорит. И об открытости губернатора, и о том, что он острых тем не боится.

В-третьих, отмечу довольно редкий для глав регионов момент. Радует то, что Александр Моор глубоко в контексте малейших нюансов деятельности региональных и муниципальных властей, даже самых микроскопических. В частности, каждую цифру, каждую деталь, отвечая на вопрос журналистов, он называл не по бумаге. Будь то развязка в Ялуторовске, количество тех или иных построенных или планируемых объектов, их стоимость и так далее в том же духе. Такая погруженность и владение ситуацией встречаются нечасто.

Иными словами, хоть у региона есть проблемы, а у кого их нет, но очевидно, что есть потенциал не только для их решения, но и для сохранения лидерских позиций по целому ряду направлений. Как, собственно, было и всегда.

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