Приготовление еды для сургутских больниц нужно вывести в одно отдельное учреждение

Какие выводы можно сделать из результата расследования Роспотребнадзора массового отравления больных в окружном Кардиоцентре?

Первое и главное. Здесь пострадали больные, которые предстоит длительное лечение.

Второе. Пострадал имидж прекрасного лебчного учреждения Югры и его главного врача Депутата окружной Думы Ирины Урванцевой. Ей пришлось прерывать отпуск, вернуться в Сургут и держать руку – нет, не на пульсе больного, а на пульсе устранения недостатков работы пищеблока. В соцсетях ей даже выразили поддержку и солидарность, как депутат Тюменской областной Думы Галина Резяпова и депутат окружной Думы Ринат Айсин. Да и все жители наверное сочувствуют Ирине Урванцевой, потому что врач то она хороший и страдает сейчас она от вороватых поставщиков фальсификата и разгильдяев на пищеблоке.

Но друзья, к каждому поставщику продуктов на пищеблок больницы «милиционера с дубинкой» и санврача с приборами качества поставляемых продуктов не поставишь. Как и на пищеблоке больницы к каждому работнику у плиты контролера не поставишь. У главного врача больницы главная функция лечить больных, поднимать их на ноги и даже возвращать их к жизни.

Поэтому пищеблоки для главврачей – это «не царское дело», проверять их, контролировать качество продуктов и полуфабрикатов. Потому что поставляют их вороватые, по определению, коммерсанты. Для которых как-то «по барабану»: поставляет ли он фальсификат в больным в Кардиоцентр или поставляю фальсификат заключенным в ИК-11. К примеру, условный Курбан оглы, поставляющий овощи и фрукты в Кардиоцентр, сам их не выращивает, а берет на каком-то оптовом складе, причем подешевле. Ему как-то по барабану кому он эти овощи берет: в больницу или в колонию, мол, все равно там схавают, тем более что на халяву. Да и как вообще можно приготовить что-то вкусное на пищеблоке, если денежное содержание питания больного мало чем отличается от питания заключенного в ИК-11.

Ну да, прошли те времена, когда больничные пищеблоки находились на самообеспечении: со своими огородами и своими коровками. Да и при ведомственном делении Сургута при тоталитарном режиме больничное питание, к примеру, МСЧ «СНГ» отличалось от питания больницы энергетиков. Как и отличалось питание в больницах железнодорожников, газовиков и водников. Сегодня все продукты для приготовления пищи пищеблоков сургутских больниц одинаковы и качество приготовленных блюд тоже.

К чему все это я говорю?

К тому, что пора от приготовления еды на пищеблоках сургутских больниц отказаться. Нужно передать больничное питание на аутосоринг и избавить главных врачей сургутских больниц от этой их головной боли. Для этого надо городской администрации построить муниципальный комбинат питания, который будет централизованно обеспечивать едой все больницы Сургута. Аналогом может служить муниципальный комбинат школьного питания. Так для сургутских больничных стационаров поставки продукции будут производиться крупными партиями, и входной контроль там будет на порядок лучше. На порядок лучше будет организован и санитарно-эпидемиологический контроль в процессе приготовления пищи. С финансовой точки зрения сократятся в целом расходы на больничное питание. А главное, удастся отсечь вороватых поставщиков мелких партий продуктов-фальсификатов и полуфабрикатов для питания больных.

Между прочим, в рамках реформы здравоохранения в городе Москве произведен перевод питания больниц на аутосорсинг, и в настоящее время собственные пищеблоки в столичных медучреждениях отсутствуют. Главные врачи там теперь занимаются больными, а не контролем работы больничных пищеблоков.