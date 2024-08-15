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​Церковь и архитектура

В Подмосковье строят простую православную церковь, а в Сургуте храм, похожий на Покров на Нерли

​Церковь и архитектура
Фото: телеграм-канал «Архитектурные излишества»

Это − церковь в Подмосковье. Простая православная церковь. Построена два года назад. Хороша? Ну, скажем, не так уж плоха. И уж точно − не банальна.

Что у нас там строят на Ленинградской улице? Копию Покрова на Нерли?

Ну-ну.


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Сегодня в 09:41, просмотров: 121, комментариев: 0
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