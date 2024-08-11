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​Большие дела генерировали больших руководителей

Сургутский район – главный «производственный цех» Югры

​Большие дела генерировали больших руководителей
Фото vestniksr.ru

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал материал о рабочей поездке врио губернатора Югры Руслана Кухарука в Сургутский район. Публикуем его полностью.

«Сургутский район есть Сургутский район». Во главе Сургутского района и райцентра, а затем города Сургута ранее стояли известные в Югре личности. Герой СоцТруда Василий Васильевич Бахилов, бывший руководитель партийной организации Сургутского района и города Сургута, Дмитрий Васильевич Макущенко и будущий губернатор Ямала Юрий Васильевич Неелов. Но мне как-то больше запомнился заместитель председателя райисполкома с 1971-1990 гг. Леонид Архипович Конев. В постсоветские времена районом руководили Юрий Васильевич Перов и Александр Викторович Сарычев. Последний был депутатом областной Думы, а затем избран Депутатом ГД нескольких созывов. После завершения работы в ГД продолжил работу в администрации президента РФ.

Почему Сургутский район, некогда включавший в себя и Нефтеюганска район и часть Нижневартовского района, сегодня выгодно отличается от других районов Югры, что и отметил врио губернатора Югры Руслан Николаевич Кухарук? Потому на территории района были открыты большинство нефтяных месторождений Югры. Потому что руководство района всегда было тесно связано и работало и с геологами, и с нефтяниками, и с газовиками, и со строителями и эксплуатационниками нефте-газопроводов. Мне пришлось почти три года с 1985-1988 гг. тесно работать с райисполкомом в вопросах организации связи в новых городах и посёлках Сургутского района. Сургутский район по сути был есть и будет рабочим цехом Югры, где только две нефтяные Компании «СНГ» и «Лукойл» добывают почти сотню млн тонн нефти.

Давайте признаемся честно, что Сургут производит только электроэнергию, а объекты добычи нефти газ, транспорта добытых углеводородов находятся на территории Сургутского района. Даже второй сургутский автомобильный мост находится на территории Сургутского района. Большие дела генерировали всегда больших руководителей. И эту традицию, кажется, достойно продолжает нынешний руководитель Сургутского района Андрей Трубецкой. И так уже 100 лет Сургутский район, как преемник Сургутского уезда находится на острие развития Югры. Не любить Сургутский район и его природу просто невозможно. И еще потому, что там живут и работают просто замечательные люди.


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Сегодня в 19:08, просмотров: 128, комментариев: 0
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