За что Руслан Кухарук дал положительную оценку работе команды администрации Сургутского района

В начале августа врио губернатора Югры Руслан Кухарук отправился в Сургутский район, где отметил эффективную работу главы Андрея Трубецкого и его команды. Он не только заслушал доклад о результатах, но и побывал на важных объектах. В результате поездки Кухарук выделил высокую включенность и эффективность администрации района, что позволяет им устанавливать рекорды по стране.

«Есть сильные команды управленцев, муниципальные команды, которые можно ставить в пример. Это общегосударственный подход, который и является образцом для Российской Федерации. Могу сравнить, по разным муниципалитетам вижу развитие. Включенность, которую демонстрирует район − это не просто потребительская позиция с ожиданием, а личное участие − это грамотная политика. Показатели, которые вы ставите перед собой для большинства недостижимы. Это рекорды по стране сегодня, − подчеркнул врио губернатора.

Как прошла рабочая встреча − в материале siapress.ru.

Доклад главы Сургутского района

В первую очередь Андрей Трубецкой рассказал в докладе о развитии Сургутского района в цифрах: собственные доходы бюджета с 2020 по 2023 годы увеличились более чем на 1,6 млрд рублей. Рост − 29%.

«Наибольшая часть собственных доходов – налоги на доходы физлиц – 79%, а также поступления от аренды земли, малого и среднего бизнеса. Размер последних в прошлом году увеличился на 21 млн рублей. Сверхдоходы, в том числе, позволяют строить новые объекты. Расходы бюджета за 2023 год составили 17,8 млрд рублей, что на 20% выше показателя 2020 года. Исполнение бюджета по расходам – 99,6%», − поделился глава.

Андрей Трубецкой озвучил также и главную проблему муниципалитета − аварийное жилье. В частности, он отметил, что большая часть важных вопросов решается без привлечения средств правительства Югры, однако эта сфера требует региональной и федеральной поддержки.

«Градостроительный потенциал района велик, мы готовы его развивать, готовы работать с застройщиками. Но здесь, конечно, нужна поддержка округа и, может, федерации. Поскольку с таким объемом, как вы и сказали, справиться в одиночку нам не получится», − обратился он к Руслану Кухаруку.

Между тем, в 2023 году на улучшение жилусловий направили 2,3 млрд рублей. Из них 1,5 млрд – средства округа. Вместе с округом за пять лет власти Сургутского района смогли улучшить жилусловия почти семи тысяч жителей. Освоение региональных средств – 100%.

Федоровский

Затем Руслан Кухарук отправился в поселок Федоровский, чтобы оценить ход возведения жилья. В муниципалитете идет строительство двух домов, которые будут отданы под переселение из ветхого и аварийного фонда. В них можно будет уже заселиться в четвертом квартале 2024 года.

«На сегодняшний день уже приобретено 132 квартиры, осталось в этих домах приобрести еще 208. Это позволит нам значительно сократить обязательства по расселению аварийного жилищного фонда 2023-2024 годов, – отметил Андрей Трубецкой.

В настоящий момент два 17-этажных дома по 170 квартир готовы на 90%



Следующим местом в рамках рабочей поездки стал новый 25-метровый плавательный бассейн «Дельфин» с возможностью посещения маломобильными гражданами. Здесь предусмотрено три дорожки и весь необходимый инвентарь для занятий плаванием. Помимо этого, в здании построят тренажерный зал с современным оборудованием. Общая площадь объекта составит 1 484 квадратных метра.

«Объект полностью соответствует СНиПам и ГОСТам. Предыдущий бассейн в связи с техническими особенностями был снесен. Поэтому для людей это долгожданный объект. Здесь смогут заниматься, как дети, так и взрослое население», – подчеркнул генеральный директор ООО СК «Победа» Михаил Победин.

В настоящий момент на объекте идут строительно-монтажные работы. Строительная готовность − 15%.

Подчеркнем, что сдача бассейна переносилась из-за разных причин, в том числе из-за выявленных нарушений проектно-сметной документации. Однако сейчас все недочеты устранили, объект планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Еще одним местом посещения Руслана Кухарука во время рабочего визита в Федоровский стал современный парк «Мечта», которым врио губернатора остался доволен. Его открыли в 2022 году, с того времени он стало изюминкой муниципалитета. До этого пространство было заболочено, но благодаря архитектурным решения, участок смогли превратить в современную зону отдыха.

«Очень важно понимать, чем живут люди, что необходимо с нашей стороны сделать для комфортной жизни. Очень приятно слышать положительные отзывы. Это говорит о слаженной работе муниципалитета. Оценивая пространство вокруг, можно уверенно назвать Федоровский городом. Это комфортный и благоустроенный муниципалитет», – отметил Руслан Кухарук.

Лянтор

В Лянторе Руслан Кухарук побывал на объектах благоустройства в пятом микрорайоне, а также в Центре добровольческих инициатив «Добро.Центр».

Так, уже скоро город Сургутского района пополнит новый большой детский городок с игровыми и спортивными площадками. Его планируют завершить к октябрю.

«Объект признан победителем рейтингового голосования в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году приступили к третьему этапу благоустройства сквера и пешеходной зоны в 5-м мкрн. На выполнение работ выделено 45 млн рублей, из них - более 17 млн из федерального и регионального бюджетов. Большую часть средств, более 17 млн, выделил Лянтор. Также есть и средства муниципалитета - более 10 млн рублей», − поделились в пресс-службе администрации района.

«Добро.Центр» в Лянторе и вовсе является личной инициативой Андрей Трубецкого. Молодежные центры работают в 10 поселениях района, до конца 2026 такие современные места появятся во всех 13 поселениях.

«Оценил, как работает площадка, узнал, чем здесь занимаются молодые люди. В районе 69 добровольческих организаций, и теперь у них появился «Добро.Центр», где можно обмениваться идеями и создавать совместные проекты. Сейчас ребята собирают подарки с канцелярией для детей из ДНР, гуманитарную помощь для наших военнослужащих, в том числе – с помощью 3D-принтера изготавливают детали для дронов и отправляют защитникам на фронт. Большое дело, горжусь земляками!» − отметил врио губернатора Югры.

Солнечный

Руслану Кухаруку показали важнейший объект с.п. Солнечного − блочно-модульную котельную, которые должны ввести в конце этого года. Ее установили на базе старой котельной №1.

Сейчас строители обустраивают котлован для двух емкостей, чтобы хранить резервное дизтопливо. Благодаря этому поселок в случае отключения газа не останется без тепла. Кроме того, это решит вопрос мощности теплоснабжения Солнечного и создаст условия для подключения новых абонентов – школы, культурно-досугового центра, детской школы искусств, жилых домов.

Мощность объекта составляет 49,5 МВт. Цена контракта на строительство составляет более 712 млн рублей.

Руслан Кухарук посетил и многоквартирный дом по улице Зои Космодемьянской, который введут в эксплуатацию до конца сентября. Сюда также переедут жители из аварийного фонда. В поселке 43 дома ждут расселения, для этого требуется 774 новых квартиры.

Белый Яр

Врио губернатора Югры посетил стройплощадку новой школы на 1 100 мест в Белом Яру. Строительство образовательного учреждения идет полным ходом: к настоящему моменту рабочие уже завершили возведение четвертого этажа.

Сейчас подрядчик занимается устройством кровли, кладкой лестничных клеток и монтажом внутренних инженерных систем. На объекте активно проводятся фасадные и внутренние черновые работы, благоустройство территории. Кроме того, началась установка дверных блоков, лифта и оборудования для бассейна.

Андрей Трубецкой отметил, что с вводом этой школы в эксплуатацию все учащиеся района «Гидронамыв» смогут посещать занятия в одну смену, что значительно улучшит условия обучения. Важно, что одновременно с основными работами ведется застройка прилегающей территории, где будут обустроены физкультурный городок и зоны для активных игр и отдыха.

Итог − Барсово

Барсово стало последним пунктом в рабочей поездке врио губернатора Югры Руслана Кухарука. Здесь он посетил музейно-туристический комплекс «Барсова гора» − уникальное геологическое наследие региона, которому более 200 000 лет. С 2021 года здесь успешно реализуется проект, открывший туристическую тропу «ЧелоВечность», на которой расположены 56 тематических локаций и 32 объекта культурного наследия.

«Это − точка притяжения для жителей и туристов, и, несомненно, мы будем поддерживать развитие этого пространства и аналогичных проектов в других муниципалитетах округа», − подчеркнул Руслан Кухарук.

В планах − открытие музея «Барсова гора», где будут представлены археологические находки и артефакты различных эпох. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам на площадке.

«В 2025 году планируется благоустройство и озеленение территории музея. Будет создана парковка для посетителей и стоянки для экскурсионных автобусов. В здании разместят два экспозиционных зала и шесть фондохранилищ, которые смогут вместить 200 тысяч единиц хранения, реставрационные мастерские и современную археологическую лабораторию», — пояснил глава района.

В завершение рабочей поездки Руслан Кухарук провел встречу с жителями Сургутского района, обсудив с ними актуальные вопросы. Он высоко оценил работу Андрея Трубецкого, подчеркнув, что глава Сургутского района является одним из самых успешных руководителей муниципалитета.

«Встреча с жителями Сургутского района была эмоциональной, сильной и полезной. Мы затронули много актуальных вопросов − отработаем каждый. Андрей Трубецкой один из самых успешных руководителей муниципалитета не только в Югре, но и в России. Настоящий хозяин», − подытожил врио губернатора Югры.