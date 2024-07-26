России нужна грамотная и объемлющая антиалкогольная политика

Из недр Госдумы прозвучала очередная инициатива – депутат Султан Хамзаев подготовил законопроект, предполагающий закрытие алкомаркетов на выходные. При этом под «алкомаркетом» с правовой точки зрения парламентарий предложил считать те магазины, где спиртное составляет не менее 70 процентов ассортимента.

Как и любой «голый» запрет, выглядит это максимально топорно. Во-первых, даже если алкомаркеты действительно не будут работать в субботу и воскресенье, а также праздничные дни, то в обычных продуктовых и, в том числе, сетевых магазинах алкоголь по-прежнему будут продавать.

Во-вторых, у меня есть стойкое подозрение, что вскоре после принятия этого закона в России не останется ни одного алкомаркета. Потому как все они обогатят свой ассортимент какими-нибудь жвачками, семечками, сухариками и киндер-сюрпризами так, чтобы алкоголь составил 69 процентов их товаров. Условно, в магазине будет 100 видов водки, коньяков, виски и прочего, и 100 видов закуски и сопутствующих товаров. В итоге только половина ассортимента составляет спиртное – вуаля, мы больше не алкомаркет.

Это не значит, что ничего делать не нужно. Алкоголизация – по-прежнему серьезная проблема для России. Наши соотечественники много пьют, много от этого болеют и умирают, да еще и в спиртном угаре убивают и убиваются сами (см. количество бытовых преступлений на почве пьянки плюс ДТП под градусом). И тенденция на уменьшение потребления, которую мы наблюдали достаточное долгое время с начала века, развернулась вспять под грузом разнообразных кризисов и стрессов.

Спорадические инициативы и всполохи запретительных идей от депутатов и чиновников пока приводят преимущественно к странным и противоречивым решениям. России же нужна стройная и четкая антиалкогольная политика, в которую будут едино вовлечены законодательные и исполнительные органы всех уровней, а также общественники и бизнес.

Условно и упрощенно говоря, в одной упряжке и параллельно друг другу должны реализовываться такие решения, как:

– обгоняющий рост акцизов на крепкие спиртные напитки по сравнению со средними и слабыми, чтобы, грубо говоря, стимулировать переход от губительной водки к относительно менее страшным вину и пиву;

– последовательное ограничение времени и места продажи алкоголя (в Швеции, например, купить любой напиток крепче 4 градусов можно только в государственных магазинах, работающих только днем в будние дни, а совсем легкое пиво продается без ограничений – необязательно делать то же самое, но в качестве модели любопытно);

– создание такой организационной и правовой рамки, которая позволит бизнесу с бОльшей легкостью и выгодой открывать либо нормальный общепит, либо какие-нибудь детские центры / творческие студии / любой формат полезного и социального предпринимательства, а не бесконечные «наливайки» и алкомаркеты;

– развитие всех форматов досуга, в которых алкоголь, как минимум, не является центральным и скрепляющим элементом;

– создание пиаровских и организационных программ, которые будут стимулировать в первую очередь мужчин (женщины и так справляются) ходить на диспансеризации и не стесняться заниматься своим здоровьем, в том числе, психическим.

Думаю, что любой специалист может продолжить этот список еще массой пунктов. Главное, сформулировать долгосрочные цели и планомерно двигаться к их достижению. Даже спонтанная, плохо продуманная и наполненная массой глупостей и перегибов антиалкогольная кампания середины 80-х спасла пару миллионов жизней и привела к заметному росту рождаемости. А если вести работу грамотно, то можно добиться хороших результатов вдолгую. Но, опять же, в нашей сверхцентрализованной стране подобное возможно только при наличии жесткой политической воли и команды с самого верха.