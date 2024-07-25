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​Окно возможностей

В Сургуте сложились отличные условия для «очеловечивания» публичных слушаний

​Окно возможностей
Фото А.Кучина

Необходимость доработать новый генплан Сургута, на которой настояло целое министерство экономического развития – отличный повод пересмотреть подход города к обсуждению подобных масштабных вопросов.

Маленькое лирическое отступление. Один из неочевидных плюсов регулярной кадровой ротации во власти – граничащее с необходимостью желание нового руководителя показать себя в выгодном свете (либо по сравнению с предыдущим, либо в продолжение «хороших дел» предшественника). У новоприбывших управленцев, как правило, пока еще нет мощного политического капитала, и самый легкий способ его заработать – сделать что-то хорошее для людей. Это не повод стремиться к замене тех же градоначальников каждые пару лет (в Сургуте примерно этим занимались последние полтора десятилетия, вышло не очень), но то самое «окно возможностей», когда можно предложить новому мэру хорошие идеи на вооружение.

«Очеловечивание» публичных слушаний – как раз тот случай, когда можно не очень высокой организационной ценой показать обращенность новой администрации лицом к гражданам. Под этим я понимаю следующие пункты:

Деятельное стремление власти донести до всех интересантов тех или иных слушаний информацию об этом мероприятии. Это значит, что нужно не только рассказать о слушаниях в недосягаемых для граждан глубинах сайта администрации и газеты «Сургутские ведомости», а вести тщательную и активную просветительскую работу через соцсети, управляющие компании, ТОСы.

Общение с жителями на русском языке. Понятно, что большему количеству чиновников очень не хочется, чтобы их понимал хоть кто-то за пределами профессионального цеха, но что поделаешь – нужно как-то учиться переводить суть происходящих процессов с канцелярско-бюрократического суржика на вменяемую речь. Приглашение на слушания должно оформляться так, чтобы даже школьник, прочитавший объявление на подъезде или в соцсетях, понял, какие перемены предполагаются в его дворе / районе, и как он может на это решение повлиять.

Проактивная и открытая позиция администрации. Ситуация, когда широкая общественность случайным образом узнает про слушания о новом генплане города за три дня до этого события – глубоко противоестественна. Все должно быть ровно наоборот – властям следует прожужжать гражданам все уши предстоящим обсуждением генплана, заранее провести его широкую презентацию, учесть пожелания, и только потом в общественных слушаниях ставить точку в процессе. Но тут возникает дилемма – ведь совершенно не зря информация о таких тектонических переменах в городском ландшафте скрывается от людей, ибо там такие интересы учтены и проговорены, что лучше бы, по мнению чиновников, общественности до поры пребывать в неведении. Как Максим Слепов будет выходить из этой коллизии – не знаю, но я ему заранее не завидую.

Тема непростая, но, я надеюсь, мы увидим хоть какие-то подвижки в отношении сургутской бюрократии к публичным слушаниям – а, следовательно, к самим горожанам.


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Сегодня в 14:59, просмотров: 67, комментариев: 0
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