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​Надеюсь, что времена градоначальников-технократов подходят к концу, и мы будем больше видеть глав «в поле»

Для любого мэра ходить по вверенному городу пешком – лучшая привычка

​Надеюсь, что времена градоначальников-технократов подходят к концу, и мы будем больше видеть глав «в поле»
Фото siapress.ru

Знать, что творится на «земле» – наверное, главная необходимость градоначальника, чтобы принимать правильные управленческие решения. Недостаток последних мэров после Александра Сидорова была их оторванность от «земли». Чтобы восполнить этот недостаток они выезжали «на место» с кучей чиновников, для осмотра места аварий или других возникших ситуаций. А какой толк. Ну, приехали, ну, посмотрели. Работают рабочие, экскаватор, кран, заглянули в котлован и отбыли назад, чтобы доложить наверх, что лично побывал, все организовал, все взял под контролем.

В чем заключался феномен долголетия Александра Сидорова? А в том, что город рос на его глазах и он «истоптал» буквально весь город, начиная от своих пеших походов от дома до школы №5, что была в поселке нефтяников в 60-х годах. Затем с 1974 года, после окончания ТИСИ, до избрания предгорисполкома в 1990 году, «топтал» сургутскую землю на стройках соцкультбыта, начиная от мастера до главного инженера СУ-9 и треста «Сургутгазстрой».

Это сегодня любой мелкий чиновник не тронется с места без персонального служебного авто. А в те времена, при таком изобилии начальников, в городе черных служебных «Волг» можно было пересчитать по пальцам одной руки. Остальные довольствовались вездеходами УАЗ- 469 с брезентовым тентом. Их было тоже немного, в том числе с надписью «технологические». Поэтому остальные передвигались своим ходом или на ведомственном и на общественном транспорте. Может, поэтому и был построен благоустроенный советский Сургут с объектами социальной и культурной сферы пешей, шаговой доступности.

Дмитрий Попов был из числа тех, кто учился в пятой школе и гонял шайбу на ее знаменитом корте. Вадим Шувалов прибыл в город в 1980 году после окончания Ивановского энергетического института. Как и Дмитрий Попов, после окончания института начавшего карьеру в «Сургутнефтегазе», Вадим Шувалов начал карьеру на ГРЭС-1 и в системе «Тюменьэнерго». То есть они были выходцами из градообразующих корпораций и город для них был «постольку-поскольку». Даже будучи депутатами они не стали ближе к «земле», и на город они смотрели через «корпоративные» очки. Андрей Филатов вообще не знал «землю» Сургута. Приехал, наговорил нам кучу про цели, задачи, подбор исполнителей под эти задачи. Но как коснулось дело «земли», то исполнителей этих не оказалось, и он провалил реформу городского общественного транспорта.
Ну да ладно.

То, что новый градоначальник начал с «земли» – это правильное решение. Он принял город как огромное хозяйство, и как любой добрый хозяин прежде всего должен осмотреть свое хозяйство собственными глазами. Пиара здесь я никакого не вижу.
У проектировщиков есть такая стадия – изыскания. Когда проектировщик на своих двоих проходит место, где будет проектироваться объект. Потому что на бумаге без изысканий можно нарисовать такое, что исполнитель задаст резонный вопрос: «А ты там бал?». Я лично это знаю, потому что как изыскатель- проектировщик «истоптал» на своих двоих все микрорайоны Когалыма, Лангепаса, Покачей, Пойковского, Пыть-Яха, не говоря о Сургуте.

Мне кажется, что пришла новая волна градоначальников, отличных от градоначальников прежних лет – технократов, бывших у руля Сургута последние 14 лет. Пришло время градоначальников, которые начинают с «земли», которая из кормит и поит. Конечно, Максим Слепов от обхода города получит бОльшую пользу для принятия управленческих решений, нежели от своих подчиненных, которые и сами толком ничего не знают.

Каждый мэр новой волны имеет свои способы «приземления». Так, заменивший Руслана Кухарука на посту главы Тюмени Максим Афанасьев анонсировал свои субботние пробежки в 08.45 по экопарку «Затюменский», во время которых он будет вести прием граждан «на бегу». И так он будет решать вопросы граждан в ритме бега. Скажете – это пиар. Нет, это его опыт решать вопросы на бегу, будучи Мэром Тобольска. Время кабинетов градоначальников с неприступными секретаршами, кажется, проходит. Есть осторожная надежда, что власть и жители города будут ближе друг к другу, потому что «это наш город» для всех и «мой город» для каждого.


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Сегодня в 14:32, просмотров: 136, комментариев: 0
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