Может ли в России быть инфляция, как в Турции – под 70 процентов

Граждане ждут все более высокую инфляцию, ожидания по росту цен на ближайший год уже перевалили за 12%. Даже наши подписчики стали часто спрашивать, не ждет ли нас турецкий сценарий с инфляцией под 70% в год. Спешу вас успокоить: наш случай – это не Турция.

В чем разница. Главное отличие – это действия ЦБ. В Турции, когда инфляция пошла вверх, они снизили процентную ставку. У нас же, наоборот, повышают.

Почему повышение ставок критически важно. После снижения ставок турецкие компании и граждане получили доступ к дешевым кредитам. При этом из-за высокой инфляции они верили, что цены и дальше будут быстро расти. Люди кинулись покупать товары и недвижимость, ведь все равно все будет дорожать. Все дружно идут за кредитами, создается новый спрос. И здесь есть важная загвоздка. Этот спрос не сопровождается ростом предложения. Выдача кредитов ничем не ограничена, ее можно наращивать сколько угодно. Рост на 70% в год? Не проблема. Раздали кредиты, у всех есть деньги.

Вот только мир реальных товаров не может так быстро расти. Рост экономики больше 5% мы уже рассматриваем как экономическое чудо. В итоге огромный спрос сильно опережает предложение товаров и услуг. Предприятия не могут наращивать объемы продаж, поэтому просто повышают цены. Заметьте, что люди получили подтверждение своим ожиданиям – цены и правда сильно выросли. Самосбывающееся пророчество. Вот только чем дальше, тем хуже.

Более того, рост инфляции приводит к росту цен всего, в том числе прибылей предприятий и стоимости труда. Рост этот, конечно, съедается ростом цен. Вот только долги по кредитам фиксированы, а значит, обслуживать их становится легче после высокой инфляции. Никаких ограничений, чтобы снова взять займ в банке. Спираль из роста кредита и инфляции не закончится, пока ЦБ не вмешается. И не важно, что было причиной инфляции в начале: издержки локдаунов в ковид или санкции. Дальше инфляционная спираль может раскручиваться сама. Никакие другие причины вроде роста издержек или проблем рынка труда не способны разогнать инфляцию в таких масштабах. Это под силу побороть только денежно-кредитными методами.

До тех пор, пока наш ЦБ независим и борется с инфляцией жесткой политикой, турецкий сценарий нам не грозит. Да, у нас ситуация во многом хуже – и жестокие санкции, и тяжелые ограничения на расчеты по импорту. Так что товарная масса вряд ли серьезно будет расти. Поэтому для нас ответственная и жесткая ДКП в таких обстоятельствах жизненно необходима. Вопрос лишь в степени этой жесткости. Проблема в том, что даже при реальной ставке в районе 10 процентов трансмиссионный механизм, боюсь, будет работать недостаточно эффективно.

Народ и бизнес у нас, похоже, всерьез задумаются о целесообразности брать кредиты при реальной ставке порядка 15-16 процентов. А на это вряд ли ЦБ пойдет. И, слава богу, на то есть причины.

Так что однозначных тут решений, увы, нет. А вот решать надо – уже сейчас.

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