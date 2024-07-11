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​Дребеденьги

Почему уровень доходов – не самый важный фактор привлечения молодежи в Сургут

​Дребеденьги
Фото pixabay.com

К моему предыдущему блогу с общими предположениями о том, как можно удерживать молодежь (а то и стать «пылесосом» для перспективных молодых жителей окрестных малых городов и поселений) в Сургуте, уважаемые комментаторы выдвинули несколько интересных тезисов. В частности, мне указали на один важный аспект, о котором я не сказал ни слова – деньги. «Будут достойные доходы у молодежи в Сургуте – и молодежь будет оставаться в Сургуте и возвращаться в Сургут после учебы в других городах», – пишет наш постоянный комментатор и мой персональный критик Сергей Бражников.

Выглядит логично. Если в родном городе есть хорошие доходы – то почему бы там не работать или не возвращаться после учебы? Но тут нужно учесть пару нюансов.

Первый нюанс. От непосредственно городской власти уровень зарплат в «среднем по палате» зависит примерно никак. Да, можно попробовать повысить доходы муниципальных служащих (и то я не уверен, что это в полномочиях главы), но представьте себе уровень народной злости от подобных вестей. Все зарплаты учителей и врачей находятся в ведении округа. Все зарплаты нефтяников – в ведении Сургутнефтегаза. С газовиками, энергетиками, а также работниками всего среднего и малого бизнеса – от соответствующих компаний, их возможностей и бизнес-моделей.

Попытка городской власти как-то повлиять на уровень доходов у сотрудников крупных предприятий – сродни попытки муравья повлиять на 100-килограммовый валун. То есть сделать этого никто не мешает, но эффект едва ли будет заметен. Да и с малым и средним бизнесом не намного лучше – нельзя выдать директиву, чтобы все получали на 15% больше. А даже если бы подобное было возможно – это привело бы к немедленной катастрофе, потому что волюнтаристский рост зарплат – дорога либо к росту цен, либо к банкротствам бизнеса, либо к тому и другому одновременно.

Другое дело, что на малый и средний бизнес можно повлиять опосредованно – через создание условий для ведения работы. Чтобы открывались новые предприятия, которые будут зарабатывать, платить налоги, конкурировать за кадры деньгами и условиями, типа ДМС, бесплатного обучения и компенсацией психотерапии. Тут у города есть хоть какие-то возможности, но потребуется тонкая настройка, что не у каждого получится. Но даже тут условный новый мэр может расшибиться в лепешку и перевоспитать на корню все департаменты, которые натурально «сворачивают кровь» бизнесу, и все сделать хорошо, а потом к предпринимателю придут какие-нибудь представители федеральных структур в строгих костюмах – и тут, как говорится, полномочия местной власти всё. Закончились.

Второй нюанс. Если мы говорим про деньги как про решающий фактор, от которого зависит выбор места жизни молодежи, то у кого-нибудь есть хотя бы микроскопическая уверенность, что Сургут по этому показателю сможет конкурировать даже с Ямалом? Уж какие там деньги людям платят – нашим и не снилось. И отпуска там ого-го сколько длятся. А еще есть Тюмень с кучей мощных контор (там, кстати, нефтяники уже зарабатывают больше). Я уж молчу про Москву.

То есть делать ставку на деньги как на ключевой аспект привлечения молодежи в случае с Сургутом – значит заранее проиграть. В нашем городе просто нет столько ресурсов по сравнению с конкурентами. Разве что Владимир Леонидович внезапно решит раскупорить кубышку и выдавать каждому зарегистрированному в Сургуте безусловный доход в размере 50 тысяч рублей ежемесячно, но вряд ли акционеры подобное одобрят.

Поэтому я в своем предыдущем тексте и делал упор на то, что может оказаться «ассиметричным» конкурентным преимуществом Сургута. Чтобы молодой человек подумал: «Ну, да, в Тюмени / Екатеринбурге / Москве я могу заработать на 20 тысяч больше в месяц, но тут у меня…», – и далее все то, что составляет комфортную, интересную, увлекательную, драйвовую жизнь. А вот как это организовать – действительно во многом зависит от городской власти. Вопрос в том, как она этими возможностями воспользуется.


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Сегодня в 12:51, просмотров: 46, комментариев: 0
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