Первое обращение нового главы Сургута Максима Слепова к горожанам

Сегодня для меня важное и ответственное событие. Избрание главы Сургута. Искренне благодарю коллег-депутатов за результат голосования.

Спасибо, всем кто сегодня пришел на заседание, за то, что в такой важный для города момент вы с нами, с Сургутом!

Сургут для меня – родной город. С ним связаны все положительные моменты моей жизни: в семье, в профессиональной деятельности, в спорте и саморазвитии. Я точно знаю, что и у Сургута и у сургутян огромный потенциал для развития. И двигаться в этом направлении я намерен вместе с вами – сургутянами.

Хочу подчеркнуть, что в Сургуте достаточно квалифицированных и компетентных людей. И на пути развития города я буду опираться на местные кадры. Вместе с тем, создавая условия для того, чтобы молодые горожане оставались в Сургуте, чтобы они видели возможности для собственного развития вместе с городом, чтобы они получали здесь образование. Хочу вернуть Сургуту былую славу города «молодых».

Ключевые решения по развитию города, расстановку приоритетов я буду согласовывать с горожанами. Намерен вернуться к практике встреч администрации с населением. Этого сургутяне ждут. И конструктивный диалог, я уверен, повысит эффективность и скорость решения поставленных задач.

Много сургутян высказали мне свою поддержку по телефону, лично, в мессенджерах и социальных сетях. Пользуясь случаем, выражаю всем огромную благодарность и рассчитываю на такую же активность в обсуждении городских проблем и совместном поиске путей их решения.

Еще раз огромное спасибо всем за поддержку!