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​Если вы решили, что самое время вложить свои рубли в валюту – что сейчас можно сделать

Что делать, если вы вдруг захотели купить валюту

​Если вы решили, что самое время вложить свои рубли в валюту – что сейчас можно сделать
Фото из социальных сетей автора

Рубль недавно заметно окреп, так что сейчас хороший момент для покупки валюты. Вчера курс доллара по Банку России упал до 82,63 рубля (-5,33%), но нам такой курс недоступен. Правда, необходимо осознать четко – а зачем мы доллар-то решили купить. Так… на всякий случай?

– Чтобы продать его через неделю/месяц на 20-30% дороже?

– Чтобы выполнить некий платеж… тоже бывает такая задачка.

– Чтобы купить какие-то валютные инструменты.

Короче, с целью надо четко разобраться. Итак, решили.

Что делать?

1. Купить наличные доллары в обменнике.

У крупных банков курс не самый выгодный, но сравнить их можно тут. Некоторые обменники вчера продавали доллар по 86-87 рублей. Все зависит от вашего желания и настойчивости. Возможно, сегодня курс будет лучше.

2. Купить USDT.

Это крупнейший по капитализации стейблкоин, привязанный к доллару США. Стейблкоины – это криптовалюты, стоимость которых привязана к активам, таким как доллар, евро или золото. Их резервы поддерживаются реальными активами, включая фиатные валюты и ценные бумаги. Купить USDT за рубли можно на криптобиржах (ByBit, OKX, KuCoin и др.) или через обменники, например, BestChange.

Минус – вы покупаете не сам доллар, а криптовалюту, что может подойти не всем.

Плюс – Tether всегда можно быстро обменять на рубли или другую криптовалюту.

3. Вывести рубль за границу через «Золотую корону» или другие сервисы.

Тут 3 минуса:

Первый – нужен счет за рубежом или непосредственный «получатель» на месте.

Второй – курс в короне не такой выгодный, как в банках, уж очень высокий спрэд. Но ситуация меняется очень стремительно. К примеру, курс евро неделю назад был 115₽, позавчера – 98₽, вчера – 93₽.

Третий – многие сервисы денежных трансферов не принимают оплату с карт санкционных банков.

4. Купить юань на Мосбирже.

Да, это не доллар, но юань за последнюю неделю упал на биржевых торгах на 8,5%. Купить его легко – нужен только брокерский счет. Также юани можно купить наличными в банке или обменнике. Только смотрите, чтобы был адекватный курс, а то по юаню встречаются высокие спреды.

5. Купить замещающие облигации и юаневые облигации.

Из минусов – есть риск, что эмитент может не рассчитаться. Конкретные облигации недавно перечислял тут.

Чего НЕ стоит делать?

Не надо бежать и вкладывать все деньги в валюту (или ее заменители) прямо сейчас. Если есть свободные рубли, лучше обменивать их частями и не торопиться. Мы не знаем, как быстро решатся проблемы с оплатой импорта. Рубль может еще укрепиться в ближайшее время, это нужно учитывать.

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Сегодня в 18:10, просмотров: 43, комментариев: 0
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