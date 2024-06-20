Сургуту нужно минимум два, а в идеале четыре автовокзала

Наблюдаю за перипетиями, связанными с размещением сургутских транспортно-пересадочных узлов. Спикер городской думы Максим Слепов считает, что нужно построить автовокзал с «обратной» стороны ж/д-вокзала (на улице Западной) и, возможно, возле «Сургут Сити Молла», где есть потенциал развития речного транспорта и увязки его с автобусами.

В этом случае я могу лишь процитировать бессмертного классика: «И то, и другое. Можно без хлеба». И даже добавлю – было бы круто и правильно привязать к транспортной системе сургутский аэропорт, который рано или поздно все же будет реконструирован. Как наша редакция неоднократно писала, в идеале вообще было бы дотянуть до него железную дорогу и запустить постоянно действующие шаттлы, которые бы не попадали в пробки (как в Шереметьево). Развивать речвокзал и поставить там еще один филиал автовокзала – тоже напрашивающееся решение. Особенно, когда будет достроен второй мост через Обь и Сургут, наконец, пробьет выход объездной дороги на Нижневартовск.

В общем, мне кажется очевидным тот факт, что нашему городу с нынешними и планируемыми размерами, населением и ролью в региональных перевозках требуется не меньше двух автовокзалов, а для действительно качественной логистики – три или четыре.