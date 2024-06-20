16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  82,6282   EUR  89,0914  

Новости

Больше новостей
Исследование россиян показало, что они стали больше потреблять алкоголя «из-за психологической напряженности». А вы...
Комментировать
0
Вы поддерживаете отмену ЕГЭ?
Комментировать
0
Вы употребляете БАДы?
Комментировать
0
Больше опросов

​Можно без хлеба

Сургуту нужно минимум два, а в идеале четыре автовокзала

​Можно без хлеба
Фото pexels.com

Наблюдаю за перипетиями, связанными с размещением сургутских транспортно-пересадочных узлов. Спикер городской думы Максим Слепов считает, что нужно построить автовокзал с «обратной» стороны ж/д-вокзала (на улице Западной) и, возможно, возле «Сургут Сити Молла», где есть потенциал развития речного транспорта и увязки его с автобусами.

В этом случае я могу лишь процитировать бессмертного классика: «И то, и другое. Можно без хлеба». И даже добавлю – было бы круто и правильно привязать к транспортной системе сургутский аэропорт, который рано или поздно все же будет реконструирован. Как наша редакция неоднократно писала, в идеале вообще было бы дотянуть до него железную дорогу и запустить постоянно действующие шаттлы, которые бы не попадали в пробки (как в Шереметьево). Развивать речвокзал и поставить там еще один филиал автовокзала – тоже напрашивающееся решение. Особенно, когда будет достроен второй мост через Обь и Сургут, наконец, пробьет выход объездной дороги на Нижневартовск.

В общем, мне кажется очевидным тот факт, что нашему городу с нынешними и планируемыми размерами, населением и ролью в региональных перевозках требуется не меньше двух автовокзалов, а для действительно качественной логистики – три или четыре.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 16:16, просмотров: 113, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Управляющим Югорским отделением Сбербанка назначен Виталий Дорошенко 591
  2. На трассе «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» произошло массовое ДТП с пострадавшими 378
  3. ​Сургутянин Александр Лилов успешно представляет Югру на всероссийской универсиаде по шахматам 350
  4. Вузы ХМАО не вошли в ТОП-100 305
  5. ​Рассмотрение нового генплана Сургута решили отложить до осени 300
  6. ​В Ханты-Мансийске потерявшийся ребенок чуть не угодил под колеса машины 271
  7. ​Депутаты Сургута предложили внести новые корректировки в проект транспортно-пересадочного узла 243
  8. Жителя Пойковского задержали за вымогательство денег 225
  9. ​Врачи Нижневартовска вернули горожанке возможность дышать 215
  10. ​В Сургуте детям незаконно продали энергетик 196
  1. ​«Проблема транспортной реформы в том, что подвижной состав оказался не готов к новой маршрутной сети» 1985
  2. ​Первые жертвы купального сезона: в Сургуте утонули два человека 1776
  3. ​В Сургуте приступили к ремонту проезда Мунарева 1774
  4. По улицам Сургута поехали новые автобусы большого класса 1641
  5. ​В Сургуте начались работы по благоустройству парка в 20А микрорайоне 1628
  6. ​НТЦ, транспортная реформа, подход к строительству – какие сигналы дал Руслан Кухарук сургутским элитам в свой первый визит 1576
  7. ​«Двери закрыты, объект охраняется». «Аврору» будут патрулировать 1572
  8. ​Жара в Сургуте закончится сегодня 1517
  9. ​Уровень воды в реке Обь поднялся еще на четыре сантиметра 1517
  10. В Сургуте ради Крестного хода перекроют дороги 1417
  1. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 6097
  2. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 5714
  3. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 5314
  4. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 4756
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 4694
  6. ​Уютная среда убежала от дикарей 4220
  7. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 3982
  8. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 3745
  9. По Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке Натальи Комаровой 3338
  10. ​На пост главы Сургута заявился мужчина в шляпе 3326

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика