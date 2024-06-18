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​Новый автовокзал можно разместить возле ж/д-вокзала, но только со стороны улицы Западной

Какие есть варианты размещения автовокзала в Сургуте

​Новый автовокзал можно разместить возле ж/д-вокзала, но только со стороны улицы Западной
Фото со страницы автора в соцсетях

Все новое – это хорошо забытое старое. По моему мнению, снизить транспортную нагрузку в микрорайоне железнодорожников и одновременно реализовать идею создания транспортно-пересадочного узла поможет новый автовокзал в этой части города.

Накануне на заседании постоянного комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию города предложил разместить его рядом с железнодорожным вокзалом со стороны ул. Западная. Разумеется, это потребует возведение современного теплого перехода через железнодорожные пути. Такая идея уже звучала лет семь назад. Ее реализация – это изменение проекта реконструкции ж/д вокзала и дополнительные расходы для РЖД.

Еще одно место для транспортно-пересадочного узла – ТРЦ «Сити Молл Сургут». Если разместить причал для судов в районе новой городской набережной, бизнес может взять на себя организацию работы речного вокзала, там же будет функционировать автовокзал. Вся дополнительная инфраструктура уже существует.

Пока это только мысли для обсуждения. Решения – в компетенции региональной власти. Будем вместе с администрацией города аргументировать в пользу положительного решения.


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Сегодня в 16:29, просмотров: 105, комментариев: 0
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