Станет ли сквер возле Дворца торжеств местом для влюбленных

Власти Сургута наконец-то дали ответ по состоянию сквера возле Дворца торжеств. Оказалось, что все работы выполнили полностью и в срок − до 15 декабря 2023 года. Подрядчику лишь нужно устранить выявленные замечания в рамках гарантийных обязательств. Но нужно все-таки понимать, какие это недочеты и как они влияют на всю обстановку в целом. И задать вопрос: «А захотелось бы сургутянам после заключения брака прийти в сквер и запечатлеть себя и своих близких в такой знаменательный день на фоне декораций сквера?»

Сейчас, например, проходя через небольшой мост, можно увидеть не кристально чистую воду, а лишь песок с примесью грязи. Представляется картина − счастливая невеста в белоснежном платье со шлейфом с радостью проходится по этим дорожкам. А потом, по всей видимости, спотыкается о провода.

Вопрос о вандализме в Сургуте также не утихает. Уже сейчас на одних из главных украшений сквера − арках в виде сердца − следы местных «художников». И может быть подрядчик в скором времени избавится от граффити в рамках гарантийных обязательств. Но не произойдет ли то же самое, что и с качелями в виде колец возле Бульвара Свободы? А именно − нескончаемый круг восстановления объекта с последующим вандализмом спустя короткий срок.

Получится ли сделать сквер возле Дворца торжеств местом для молодоженов − пока неизвестно. Остается только ждать. А пока молодожены могут сфотографироваться там только под определенным ракурсом, чтобы на памятные снимки не попали граффити, мусор и провода.