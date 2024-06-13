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​После введения санкций против Мосбиржи курс рубля «полетает», но стабилизируется на плюс-минус прежнем уровне

Какие последствия будут у санкций против Мосбиржи и НКЦ

​После введения санкций против Мосбиржи курс рубля «полетает», но стабилизируется на плюс-минус прежнем уровне
Фото из социальных сетей автора

США ввели санкции против Московской биржи, НКЦ и целого ряда различных организаций, предприятий и физических лиц. Попробуем разобраться, на что и как все это повлияет и что делать.

1. Биржевые торги долларом и евро скоро будут прекращены. Другое дело, что OFAC дал время на закрытие всех сделок и позиций до 13 августа. То есть еще 2 месяца.

2. Мы с вами жили долго в ситуации, когда в России не было биржевых торгов валютой. Ну и снова так, по всей видимости, какое-то время поживем. Будут торги не биржевые, а ВНЕ биржевые. Да, затраты на несколько процентов (или долей процента) возрастут. Но не трагично. Да, возрастет, без сомнения, волатильность торговли, но не смертельно. Здесь все будет контролировать регулятор. Да, возрастут спреды. Но опять же не на десятки процентов.

3. Кто точно не потеряет в данной ситуации, так это банки. Доходы их из-за расширения спредов и комиссионных по внебиржевым операциям только возрастут.

4. Возможно, что появятся несколько курсов. Курс ЦБ. Курс межбанка. Курс для различных операций. В том числе курс на фьючерсах. Ну и курс черного рынка. Вопрос лишь в том, насколько они будут отличаться. Этого мы пока не знаем. Но скоро и в этом разберемся.

5. Объемы торгов первоначально, вполне вероятно, упадут. Но опять же… все быстро восстановится. Валюту-то для осуществления импортных операций все равно нужно будет приобретать. Так же, как и продавать ее экспортерам.

6. Что будет с курсом доллара и прочих валют. Ну, полетает он, конечно же, в первые дни. Это без сомнений. И стабилизируется, скорее всего, достаточно быстро. Причем, полагаю, весьма близко с курсом до санкций. В дальнейшем я бы не исключил и некоторого укрепления рубля. Вопрос пока открыт.

7. Долларовые инструменты. К примеру, замещающие облигации или золотые облигации Селигдара. Эти инструменты будут торговаться так же, как и торговались. Основная проблема – как и к чему будет считаться привязка. Понятно, что к курсу доллара. А вот как… здесь есть вопросы. Но, я полагаю – чисто технические.

8. Фондовый рынок. Понятное дело, что с открытия, скорее, упадет. Реакция будет, возможно, эмоциональная. Здесь сложно давать советы. Но все же полагаю, что сильно не упадем. А так… рынок будет торговаться как и торговался ранее.

9. Фьючерсы и вообще рынок деривативов. В принципе, это чисто рублевый инструмент. Вопрос лишь в ценообразовании. Очевидно, что торговля станет волатильнее. И менее предсказуемой. То есть там, где в ценообразовании участвует валюта, все будет первоначально очень непонятно.

Но, кстати, вполне возможно, что курс доллара на фьючерсных торгах для многих (если, конечно, регулятор не станет вмешиваться) будет неким индикатором. Будем спрашивать друг друга – а что там на фьючерсах… Но глобально поменяется лишь механизм ценообразования. Для меня пока также загадка, как фьючерсы будут торговаться. Имею в виду не только фьючерсы на доллар, евро или другие валюты. Я еще думаю о тех фьючерсных контрактах, где в принципе в расчете цены есть валютная составляющая. Но… посмотрим. Самому интересно.

А вообще, вопросов пока немало. Но твердо знаю одно. Большинство проблем будет так или иначе решено. Главное – сегодня не совершать опрометчивых и эмоциональных поступков. Курс доллара так или иначе стабилизируется и будет торговаться на уровнях, близких к позавчерашним плюс-минус. Так что бежать в обменник не нужно, забирать свои деньги из банков не нужно, психовать и сливать сегодня свои ценные бумаги по принципу – ужас, страшно… Тоже не стоит. Потом можем и пожалеть.

Ждем открытия рынка и думаем.

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Сегодня в 11:42, просмотров: 91, комментариев: 0
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