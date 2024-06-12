Врио главы Сургута Людмила Батракова поздравляет с Днем России и юбилеем города

Уважаемые сургутяне!

В главный государственный праздник – День России – город Сургут отмечает свой юбилей. Сердечно поздравляю вас, дорогие земляки!

Сургуту исполнилось 430 лет. За красивой датой – большая история. Когда-то город был опорным пунктом покорения Сибири, сегодня он – энергетический центр страны.

Сургут стал крупным промышленным и культурным городом благодаря труду многих поколений. Мы гордимся нашими нефтяниками, газовиками, строителями, предпринимателями, врачами и учителями, сотрудниками органов правопорядка и военными, спортсменами, деятелями искусства и науки. За достижениями современного Сургута – большой вклад наших ветеранов. Именно жители создают историю города, определяют его настоящее и будущее.

Дорогие друзья, я от души желаю всем новых побед и свершений на благо родного города, во славу нашей страны. Здоровья и оптимизма, благополучия и счастья вашим семьям! Сургуту желаю расти и преображаться, сохранять и преумножать позиции уникального города развития и тепла!

С днем рождения Сургута! С Днем России!