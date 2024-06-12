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​У Сургута два дня рождения, и оба — следствие героизма его жителей

Председатель Думы Сургута Максим Слепов поздравляет с Днем России и юбилеем города

​У Сургута два дня рождения, и оба — следствие героизма его жителей
Фото: Дума Сургута

Дорогие друзья!

Искренне поздравляю вас с Днем России, с юбилеем города.

Сургут – особенный город. Сургутяне – уникальные люди. Это доказывает каждый из 430 лет истории нашего города.

У Сургута два дня рождения, и оба — следствие героизма его жителей. Во времена Ивана Грозного и Ермака они возвели город-форпост на необжитых сибирских землях. В прошлом веке геологи-первопроходцы положили начало шести всесоюзным комсомольским стройкам.

И сегодня мы живем в современном, комфортном городе, благодаря тому вкладу, который вносит каждый из нас. Я желаю Сургуту и всей нашей стране дальнейшего развития и процветания, всем нам – здоровья и благополучия.

С днем рождения, Сургут, с Днем России! С праздником, сургутяне!


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12 июня в 09:00, просмотров: 642, комментариев: 0
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