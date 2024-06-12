Председатель Думы Сургута Максим Слепов поздравляет с Днем России и юбилеем города

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с Днем России, с юбилеем города.
Сургут – особенный город. Сургутяне – уникальные люди. Это доказывает каждый из 430 лет истории нашего города.
У Сургута два дня рождения, и оба — следствие героизма его жителей. Во времена Ивана Грозного и Ермака они возвели город-форпост на необжитых сибирских землях. В прошлом веке геологи-первопроходцы положили начало шести всесоюзным комсомольским стройкам.
И сегодня мы живем в современном, комфортном городе, благодаря тому вкладу, который вносит каждый из нас. Я желаю Сургуту и всей нашей стране дальнейшего развития и процветания, всем нам – здоровья и благополучия.
С днем рождения, Сургут, с Днем России! С праздником, сургутяне!