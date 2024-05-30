Чем губернатор Югры Наталья Комарова запомнится обывателям

Чем Наталья Комарова запомнилась простым обывателям на посту Губернатора ХМАО?

Помимо первых приходящих в голову мегапроектов (начавшееся строительство второго моста через Обь и научно-технического центра в Сургуте) это, конечно, социальная направленность ее политики.

1) Если искать в интернете, то по словам «грант Губернатора» на первое место выходят ссылки именно на «грант Губернатора Югры»: Наталья Владимировна постаралась дать возможность реализации идей из «простого народа» – это не оспорить;

2) Программа переселения из ветхого и аварийного жилья: округ в целом и Сургут в частности активно застраиваются; не без проблем и вопросов со стороны местных жителей – но процесс, несомненно, идет;

3) Эти два пункта очень сильно характеризуют общий вектор политики Натальи Комаровой: придя в 2010-м году при президенте Дмитрии Медведеве, она стала символом «либерализации» власти. Послабление политики централизации, попытка дать больше свободы регионам и «местным» элитам;

4) Как яркий пример «качественной» реализации этой политики: строительство океанариума, филиала Русского музея и филиала Пермского политехнического университета в Когалыме. Последнее, кстати, камешек в огород строящегося в Сургуте НТЦ: местные власти без пафоса и обеспечили базой и кадрами то, что непонятно на сколько лет затянулось в Сургуте;

5) Наталья Владимировна, так сказать, «не мешала» – а это очень важно для власти; этого качества не хватало Александру Филипенко, который, как сложилось мнение, «тянул все под себя», например, не дал построить хоккейную арену международного уровня в Сургуте.

Сейчас мы наблюдаем новый виток централизации: с очень большой долей вероятности к нам зайдет «тюменская команда» – но это не означает, что плохо. Это просто реалия нашего времени, новый подход в новых исторических условиях. А вопрос об «объединении» Тюменской матрешки поднимется чуть позже.

Большое спасибо, Наталья Комарова – пусть все у Вас будет хорошо!