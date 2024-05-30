Наталья Комарова посвятила лучшие годы своей жизни югорчанам

Заботливая, близкая к людям, внимательная, в нужный момент мягкая, при необходимости – непреклонная, увлеченная работой, всегда на контакте – все это о Губернаторе Югры Наталье Владимировне Комаровой.

В нашем жестком, недружелюбном, беспринципном мире она взяла на себя ответственность за целый регион и все годы на посту Губернатора автономного округа служила государству честно, с достоинством, без провалов, с существенными достижениями для всех жителей 22 муниципалитетов нашей Югры. Умело совмещала уважительное отношение с руководителями нефтегазовых компаний и с тружениками нашего региона, независимо от возраста, национальности и вероисповедания.

Лучшие годы своей жизни, как настоящий государев человек и патриот нашей страны, Наталья Владимировна отдала тому, чтобы жизнь полутора миллионов жителей Югры стала лучше и комфортнее. Невозможно перечислить количество и объемы достижений. Конечно, были и проблемы, трудности, но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Искренне желаю Наталье Владимировне крепкого здоровья, высоких результатов в новой деятельности и благополучия! Вы всегда в нашем сердце!