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​Повышенный НДФЛ, возможно, придётся платить людям с зарплатой более 83 тысяч рублей, но эту планку лучше повысить

Налоги в России вырастут – для кого и на сколько?

​Повышенный НДФЛ, возможно, придётся платить людям с зарплатой более 83 тысяч рублей, но эту планку лучше повысить
Фото из социальных сетей автора

На днях получил вопрос: «Читал, что с января по апрель доходы бюджета в годовом выражении выросли более чем на 50% до 11,7 трлн рублей. Если это правда, то зачем повышать налоги?»

Полгода назад многие экономисты, видя амбициозные планы Минфина по расходам, пытались понять – а как, собственно говоря, удастся добиться аналогичного роста доходов? Казна значительно пополнилась, но этого все равно оказалось недостаточно. Для финансирования озвученных президентом и не заложенных ранее в бюджете инвестиций в инфраструктуру (особенно, социалку), необходимо либо сокращать военные расходы, либо повышать налоги. Выбор сделали в пользу последнего.

Начну с хорошего. НДС, повышение которого ускорило бы инфляцию, остается неизменным. Как пояснил уже, это также бы вылилось в банкротство части бизнесов, не имеющих входящего НДС.

А вот ставки НДФЛ поменяются. Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что ставка не должна меняться для физлиц с доходом до 150 тыс. руб. в месяц. Однако недавно обсуждалось повышение:

– до 15% с 13% для лиц с доходами от 1 до 5 млн руб. в год (~83-417 тыс. руб. в месяц)

– и до 20% с 15% для доходов свыше 5 млн руб. в год.

По мне, начинать прогрессию с уровня 150 тыс. гораздо разумнее.

В КПРФ же решили пойти еще дальше и предложили ввести 30% НДФЛ при доходах свыше 50 млн руб. в год и 20% при доходах свыше 10 млн руб. в год. Если второе звучит разумно, то первое... вспоминаем кривую Лаффера – чем выше ставка, тем больше стимулы уклониться от налога.

Что еще?

Налоги на проценты по депозитам и режим для самозанятых (до 2028 г.) остаются прежними. Если по депозитам налог будет ноль, а по доходам с облигаций он будет повышен – это сильно ударит по рынку облигаций. Тут, очевидно, надо ввести аналогичное правило.

Возможно повышение налога на прибыль с 20 до 25%. Это повлияет на инвестиции бизнеса. Но, думаю, не фатально. При всем этом беспокоит непрозрачное расходование бюджетных денег, что может минимизировать позитивный эффект от повышения налогов. Разумно ли это? Здесь срабатывает психология. И, несмотря на тотальную цифровизацию, эффект от поднятия может быть на практике менее существенным, чем ожидали.

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Сегодня в 11:57, просмотров: 95, комментариев: 0
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