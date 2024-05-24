И.о. главы Сургута Людмила Батракова поздравляет сургутских школьников с последним звонком

Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители!

С последним звонком для выпускников завершается школьная пора.

Она стала важным временем погружения в мир знаний, выбора профессии, становления личности и подготовки к взрослой жизни наших детей. По этому пути старшеклассники шли рука об руку со своими наставниками, учителями и, конечно, родителями, вложившими огромный труд и любовь в нынешних выпускников.

Ребята, поздравляю вас с окончанием учёбы, желаю успешной сдачи экзаменов и реализации всего задуманного. Пусть выбор, который вы сделаете, перешагнув школьный порог, будет верным и ваши мечты исполнятся!»