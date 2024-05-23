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​Меньшее из зол

Пока мы думаем, что делать с пивными «наливайками», россияне убиваются водкой

​Меньшее из зол
Фото pixabay.com

Пока у нас в Югре обдумывают, что бы сделать с т.н. «наливайками» – магазинами и квази-кафешками с пивом, которые можно найти чуть ли не в каждом доме – поступает интересная статистика. В России за первые четыре месяца рост продаж алкоголя вырос на 4,2 процента и составил 740 млн литров. Из них 384 млн литров – крепкие напитки, конкретно водка – 244 млн литров. По всем пунктам – рост, сообщает «Парламентская газета».

Одна из важных причин – рост акцизов, который почему-то приходится в основном на слабый алкоголь. Например, для винных напитков акциз вырос с 18 рублей на литр в 2019 году до 47 рублей на 1 января 2024 года. А с 1 мая он составит 141 рубль. В итоге акциз на алкоголь до 18 градусов сейчас выше, чем на крепкие напитки, и это, по мнению руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, становится одним из факторов перехода россиян к «тяжелой» спиртосодержащей продукции.

А между тем планомерный переход, грубо говоря, от водки к вину и пиву – чуть ли не лучшее, что случилось с Россией за последние 25 лет. Понятно, что вино и пиво сами по себе не укрепляют здоровье нации, но они его значительно меньше уничтожают, чем это делают крепкие напитки.

Так что, знаете, я скажу страшную вещь: бог бы с ними, с наливайками. Они, может, сами того не ведая и не предполагая, сдерживают скатывание страны в куда более жуткие форматы алкоголизации. А вот чем властям точно надо заниматься – так это вновь начавшимся ростом потребления водки. Иначе национальных целей по продолжительности жизни россиян, поставленных на 2030 год, не достигнуть.


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Сегодня в 13:55, просмотров: 154, комментариев: 0
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