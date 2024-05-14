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​Личность и история

Андрей Филатов запустил в Сургуте неплохие проекты. Выживут ли они с его уходом?

​Личность и история
Фото siapress.ru

С некоторых пор в сфере политики и экономики я стал институционалистом. То есть я полагаю выстроенную систему власти, полномочий, законов и в широком смысле правил взаимодействия бюрократии, бизнеса и общества более важной, чем персоналии. Люди приходят опционально и уходят неизбежно, правила сохраняются. Написанные под хороших людей правила могут оказаться губительными в руках других (возможно, плохих) людей. Написанные плохо правила не позволят даже хорошим людям принести пользу. И так далее.

Пара соображений по этому поводу, ибо актуально.

Первое. Когда за последние годы у думы Сургута планомерно отнимали одно полномочие за другим, а также упраздняли штатные единицы и возможности управлять собственным парламентским аппаратом, я бил тревогу. Говорил, что сегодня вам все эти решения могут показаться адекватными по той причине, что «все равно у нас вертикаль», а также «в администрации сидит очень неплохая и ответственная команда». Но завтрашний день от этих решений превращается в сплошной туман.

Свежий пример. Ушел в отставку Андрей Филатов. Если установленная последними годами динамика сохранится, то в течение полугода-года с момента прихода нового главы поменяются плюс-минус все высшие руководители администрации. Мы не знаем ничего о том, кто это будет, с какими интенциями, проектами, стилем управления они придут. Будем надеяться, что все будет в порядке. Но зафиксируем один момент, для наглядности: в настоящее время городская власть вольна практически без участия граждан и думы согласовать почти любую стройку в городе. Раньше был дополнительный фильтр в виде думы, сейчас его нет. Чтобы вы прочувствовали ситуацию острее, представьте себе, что подобные полномочия были бы в руках, скажем, известного в городе замглавы Андрея Жердева и его коллег по команде Вадима Шувалова. Не пробегает холодок по спине от таких мыслей? А должен.

Второе. Я активно нахваливал отдельные проекты, запущенные Андреем Филатовым. Активности, связанные с самолетным спортом – прилеты «Витязей», чемпионаты России, проводимые в Сургуте, и так далее. Плюсом – модернизация Ледового дворца и привод в город большого хоккея. Это, безусловно, крутые вещи. Я бы еще добавил транспортную реформу не в числе крутых, а в числе необходимых вещей, на которые не каждый решится. Андрей Филатов с коллегами решился, это уже многого стоит.

Теперь вопрос: что дальше будет со всем этим добром, а также другими проектами, которые были во многом личной инициативой ушедшего главы? Пройдет ли в Сургуте еще чемпионат России по самолетному спорту? И, если пройдет в 2024 году (что можно списать на некоторую инерцию), то будет ли это еще в 2025 году? Застопорится ли развитие хоккея на нынешнем уровне, или продолжится в каком-то заданном ключе? Не тормознут ли пришедшие на замену управленцы транспортную реформу, что крайне легко сделать под соусом «что-то наши предшественники наворотили, давайте мы исправим»?

Если хорошие начинания затухнут – значит, Сургут находится в ловушке «роли личности в истории». Есть личность – есть история. Уходит личность – уходит история. Кажется, что очень здорово, когда у вас есть крутой мэр, запускающий интересные проекты. Но если с его уходом качественные проекты не продолжаются – у вас не будет развития, а будет бесконечный и хаотичный калейдоскоп экстраполяции личных интересов главы на актуальную повестку дня.


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Сегодня в 16:51, просмотров: 31, комментариев: 0
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