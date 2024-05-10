Корреспондент «Нового Города» обнаружил в бывшем кинотеатре обещанную молодежь

Давайте вам расскажем свеженькое про кинотеатр «Аврора». Впрочем, чего рассказывать. Все хорошо помнят, как общественность старалась отстоять заброшенное здание и не позволить сургутской администрации его снести. Администрация услышала глас общественности и два года назад обнадежила: «Аврора» будет приведена в порядок. Некий частный инвестор (чиновники упорствовали в сохранении тайны имени инвестора) создаст здесь нечто полезное для подростков.

Прошло два года. Инвестор, поняв, видимо, бесперспективность инвестирования без совместного участия муниципалитета, так и не объявился. А муниципалитет так больше и не вспомнил о своем обещании вернуть к жизни полезное здание в самом центре города.

За месяц до празднования 430-летия Сургута корреспондент газеты «Новый Город» зашел в «Аврору». Прямо через открытый главный вход.

И действительно, его встретила веселая ребятня, облюбовавшая здание для своих игр (не обманули чиновники, доставили пацанам радость). Корреспондент поблуждал по некогда популярному кинотеатру и нашел много занимательного. Такого увлекательного места досуга не то что в Сургуте — пожалуй, и во всей Югре не найти. Единственное, о чем пожалел корреспондент, так это о том, что не смог спуститься в подвал: пацаны предупредили, что там опасно из-за бомжей.

«Из-за бомжей? — подумал корреспондент. — Так здание «Авроры» теперь не только молодежный досуговый центр, а еще и многофункциональный социальный! Какие молодцы чиновники, как творчески подошли к вопросу!» Но спускаться в подвал и вправду не стал — что он, бомжей, в самом деле, не видел? Да и воды там по пояс, не захлебнуться бы.

В общем, ловите фоторепортаж. Обещаем, зрелище не оставит равнодушным никого. Но предупреждаем: не повторяйте подвиг корреспондента, это опасно для жизни.