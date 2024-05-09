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​Память об этой войне мы храним в каждой семье, в каждом сердце

И.о. главы Сургута Людмила Батракова поздравляет с Днем Победы

​Память об этой войне мы храним в каждой семье, в каждом сердце
Фото: admsurgut.ru

Дорогие горожане!

Поздравляю вас с Днем Победы!

Сургут празднует 79-ю годовщину безоговорочной Победы нашей страны в Великой Отечественной войне.

Эта Победа досталась российскому народу немалой ценой – миллионы погибли на полях сражений и в тылу, на оккупированных нацистами территориях. Память об этой войне мы храним в каждой семье, в каждом сердце.

Нам, потомкам победителей, важно сохранить завоеванную кровью свободу страны, единство народа, нашу великую историю. Сейчас это великое наследие защищают участники специальной военной операции.

Сердечно поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, жителей Сургута с праздником! Желаю вам крепкого здоровья и мирного неба!


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09 мая в 09:00, просмотров: 654, комментариев: 0
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