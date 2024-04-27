В России нашли главных виновников высокой смертности на дорогах – это велосипедисты

Если велосипедист превысит скорость на 20 км/ч, то его ждет штраф от 4000 до 5000 рублей. Если водитель авто – на 20 км/ч, то штраф – 500 рублей. Нештрафуемый порог для самогонщиков самокатогонщиков и велогонщиков – 4 км/ч. При превышении скорости на 5 км/в час – штраф 800 рублей.

Умереть не встать. Наконец-то в нашей стране нашли истинных виновников высокой смертности на дорогах, под которых оперативно подготовили изменения в КоАП. Так как нет разделения на тротуары, велодорожки и дороги, то представим ситуацию: если велосипедист на дороге при ограничении в 30 км/ч будет ехать в потоке 50 км/ч, то водитель получит штраф 500 рублей, а велосипедист 5000 рублей.

Справедливо, ну. Ведь последствия и общественная опасность от самокатчика выше, чем от водителя авто. Ущемлять водителей нельзя. Отыграемся на велосипедистах и самокатчиках.

Короче. Необходимо соотнести размер штрафа за нарушение требований ПДД для лиц, использующих для передвижения СИМ, со степенью общественной вредности соответствующих правонарушений. Повышайте штрафы для водителей и будем обсуждать.

Как будут фиксировать скорость велосипедистов и самокатчиков не уточняется, но фееричный законопроект уже поступил в Думу.

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