В Сургуте на площадке СИА-ПРЕСС Центра прошла встреча маркетологов

На прошлой неделе Клубом маркетологов города Сургута было организовано мероприятие «Тренды продвижения в 2024 году: SMM» и в рамках мероприятия проводился мастер-класс «Как прокачать маркетинг и SMM с помощью нейросетей».

На площадке выступали два специалиста — Александра Важенина, руководитель АНО «Лаборатория успеха» и Ильхом Султанов, IT-предприниматель, руководитель студии искусственного интеллекта «Upgrade».

В процессе встречи слушатели узнали на что стоит обратить внимание и как выстраивать коммуникацию с пользователями, чтобы создавать актуальный контент, а идеи залетали и вирусились, и как привлечь внимание своего покупателя. Вторая часть мероприятия была выстроена таким образом, чтобы оптимизировать ресурсы пользователей и внедрить в свою работу инструменты, позволяющие упростить работу с социальными сетями.

Наибольшее число вопросов были с связаны с процессом интеграции различных сервисов в повседневную работу предпринимателей для работы в социальных сетях.

Александра Важенина, руководитель АНО «Лаборатория успеха»: «Мы живем в эпоху безразмерного потребления контента, недостаточно только создавать контент, с таким изобилием информации — пользователи избирательно относятся к поступающей информации. Если предприниматель хочет находится на волне успеха, необходимо создавать правильные смыслы и транслировать идеи, которые помогают находить своих людей и с ними строить бизнес. Искусственный интеллект не заменит человека, но значительно упрощает процесс работы».