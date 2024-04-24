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​Обучение служением

Как СурГПУ реализует социальный проект «Английский уикенд»

​Обучение служением
Фото: СурГПУ

С ноября 2023 года студенты СурГПУ, изучающие иностранные языки, являются участниками социального проекта «Английский уикенд». Он реализуется в рамках образовательного модуля «Обучение служением», согласно поручению президента России «О включении в образовательные программы высшего образования курса (модуля) «Обучение служением» совместно с Росмолодёжью и Минтрудом России.

«Английский уикенд» — это инициатива создания языковой среды для школьников на базе Центральной городской библиотеки имени А.С.Пушкина с целью сформировать досуговое пространство для детей, проявляющих интерес к изучению иностранных языков. Данная инициатива стала ответом на заявку библиотеки, размещенную на сайте DOBRO.RU

Теперь в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве каждую вторую и третью субботу месяца в зале страноведения и языкознания библиотекибудущие учителя иностранных языков проводят бесплатные консультации по выполнению домашних заданий по английскому языку, объясняют трудные темы по предмету, а также проводят тематические занятия для школьников в игровой форме.

Цель проекта – углубление знаний в области страноведения, межъязыковой коммуникации и культуры, а также совершенствование языковых навыков сургутских школьников. Ожидается также, что в ходе реализации проекта увеличится количество ребят, читающих литературу на иностранном языке, они будут вовлечены в сферу общения по интересам.

К сегодняшнему дню студентами педагогического университета проведено уже девять консультаций. Дети приходят с родителями или с друзьями, появились и постоянные посетители.

С первых дней реализации проекта сотрудники библиотеки и руководитель проекта, старший преподаватель кафедры лингвистического образования и межкультурной коммуникации Анастасия Ивонина получают самые положительные отзывы от родителей школьников, учителей, которые приводят своих учащихся, и от самих учеников.

И сами студенты тоже очень положительно отзываются о мероприятиях, отмечают душевную и домашнюю обстановку библиотечного пространства, заинтересованность учеников, и возможность получить педагогический опыт в необычном формате.

Также по субботам студенты проводят игровые мероприятия для школьников. Ребята из младших классов в игровой форме знакомятся с особенностями иноязычной культуры, узнают новые слова, выполняют интерактивные задания. Старшеклассники гимназии имени Ф.К.Салманова поучаствовали в квизе, разработанном студентами к английскому празднику – Дню святого Валентина. Всего в мероприятиях приняло участие более сорока обучающихся из различных школ города. Проект продолжит свою работу в течение всего календарного года.

***

Хочется отметить, что «Английский уикенд» - не единственный проект, реализуемый студентами кафедры ЛОиМКК в рамках модуля «Обучение служением». Еще одна инициативная группа в составе семи студентов группы Б-0041 трудится над разработкой интерактивной экскурсионной квест-игры на английском языке для мультимедийного парка «Россия – моя история».

Музей содержит исчерпывающую информацию не только об истории нашей страны, но и о культуре, о выдающихся деятелях, о знаковых событиях нашей Родины. Все эти многочисленные данные необходимо не только знать каждому гражданину нашей страны, но и уметь рассказать об этом мировому сообществу. Чтобы помочь школьникам научиться представлять свою Родину на иностранном языке, студенты решили использовать ресурсы мультимедийного парка. В ходе экскурсионного квеста в интерактивной форме в русле развивающего обучения школьники смогут научиться говорить культуре и истории России на иностранном языке.

Студенты планируют проводить экскурсии по своей методической разработке в ходе педагогической практики в течении апреля. Будем ждать отзывов студентов, школьников и сотрудников мультимедийного парка о результатах реализации инициативы.


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Сегодня в 12:34, просмотров: 118, комментариев: 0
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