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​Хочется большего

Сургутские проекты, выставленные на голосование о благоустройстве, не впечатляют масштабом

​Хочется большего
Фото администрации Сургута

Началось очередное голосование, на котором гражданам нужно будет выбрать первоочередные проекты благоустройства. Их в нужном порядке исполнит администрация города, и может даже получит на это федеральное софинансирование – если наберется нужное количество голосов сургутян.

В этом году у нас четыре проекта. Что удивительно – нет парка «За Саймой». Раньше было ощущение, что каждый год мы так и будем потихоньку «допиливать» его благоустройство при помощи этого самого проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Но нет.

На этот раз в Сургуте четыре «кандидата»: парк на улице Республики, 75, спортивная площадка и сцена (это отдельные объекты в голосовании) в парке микрорайона 20а, второй этап сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина – там, где раньше стояла КНС возле «СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа».

Если честно, когда я воспринял эту информацию на слух, а потом прочитал в расшифровке новости, первым ощущением было недоумение. Потому как раньше масштабы предлагаемых на голосование всего города проектов были хоть не столь мощны, но там, как минимум, фигурировал парк «За Саймой», который горожане еще как-никак считают своим общим достоянием. Что-то более-менее похожее можно соорудить с «Кедровым логом» – он тоже ввиду размеров не считается «внутренней» территорией района Нефтяников, а как бы предназначен для всех.

И год назад мы с Тарасом Самборским в «О чем говорят» на это указывали – город подкидывает в качестве проектов, за которые призывает голосовать десятки тысяч людей, какие-то «семечки». Не что-то грандиозное и крутое, а прям локальные мелочи, которые можно вытягивать без привлечения огромного федерального проекта и траты кучи сил на то, чтобы стимулировать граждан за это голосовать.

В этом году мы получили четыре еще более местечковых проекта, чем раньше. Нет, не хочу сказать, что они не нужны или не достойны. Я честно заглянул на сайт администрации, посмотрел на примерные картинки, и понимаю, что все эти проекты, в сущности, неплохи, и они сделают Сургут лучше. Проблема в том, что мне пока сложно представить, как вовлечь сколько-нибудь заметное количество жителей в поддержку этих инициатив на федеральном голосовании.

Возможно, администрация города вытащит из рукава такие козыри и такие презентации этих проектов, и так красиво их выставит в нужных реальных и цифровых пространствах, что поразит жителей до глубины души, и те с радостью эти инициативы поддержат.

Но мне казалось, что более выигрышной стратегией было бы сообразить какой-то реально знаковый городской проект благоустройства, который бы затронул души не только жителей отдельных микрорайонов, но всего Сургута, и с этой идеей на щите двигаться «свиньей» на голосование по проекту ФКГС. Какой-нибудь этап городской набережной, преобразование района речпорта – да что угодно, что заботило бы как можно больше граждан. Высокие ставки, большие деньги, крутая задумка – все это могло сложиться в паззл и стать трамплином для реального вовлечения людей, а не классических практик «административного» привода онлайн-голосующих.

По всей видимости, я чего-то в этой системе не понимаю.


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Сегодня в 15:05, просмотров: 134, комментариев: 0
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